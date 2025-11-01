  • Новость часаТрое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»
    Основанный россиянином банк Revolut начал блокировать счета граждан РФ и Белорусии
    Заслуженный учитель нашел нелогичность в идее ввести 12-летнее обучение в школах
    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    24 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    19 комментариев
    1 ноября 2025, 21:21 • В мире

    Американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США

    Американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    США заметно усиливают свое военное присутствие в Карибском бассейне и проводят боевые учения недалеко от границ Венесуэлы. Дональд Трамп отрицает возможность нанесения ударов по Каракасу, но военные приготовления говорят об обратном. По мнению экспертов, вероятность конфликта очень высока – с его помощью Вашингтон планирует решить ряд внутриполитических проблем. Но есть факторы, способные изменить такое развитие событий.

    США продолжают усиливать присутствие в Карибском море и восточной части Тихого океана, размещая военные корабли, самолеты и тысячи солдат у берегов Венесуэлы под предлогом «борьбы с наркотрафиком». Как пишет The Washington Post, предполагаемая численность американского контингента составляет 16 тыс. человек.

    Группировка Штатов состоит из восьми кораблей, атомной подлодки и судна особого назначения. Также задействована авиация, в том числе стратегический бомбардировщик B-52, самолеты-разведчики и истребитель пятого поколения F-35. В ближайшее время из Европы к берегам Венесуэлы прибудет крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и пять кораблей сопровождения.

    Однако президент США Дональд Трамп отрицает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. При этом размер и сложность развертывания сил Штатов лишь подогревают слухи о том, что Вашингтон на самом деле готовится к вероятным ударам. Кроме того, на прошлой неделе глава Белого дома разрешил ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы.

    В пятницу президент латиноамериканской республики Николас Мадуро обвинил США в создании ложной истории вокруг наркокартелей с целью оправдать нападение на страну и навязать смену режима. В Каракасе осуждают наращивание американского присутствия вблизи Венесуэлы, называя происходящее провокациями и организацией диверсионных заговоров против Мадуро.

    Как пишет в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, для решения проблемы наркотрафика «американцы что-то далековато заплыли». «Потому что корень бед с наркотиками в США – в самих США», – считает дипломат.

    Захарова привела данные управления ООН по наркотикам и преступности о том, что за последние 16 лет «рынок наркотиков в США стал одним из самых быстрорастущих в мире». «Первое место за метамфетамином и каннабисом. При либеральных ультрас Штаты глубоко погрязли в том, что повсеместно стало называться «опиоидной эпидемией», – уточнила спикер.

    По ее словам, «источник и причина этой заразы – не в Каракасе, она в Вашингтоне», потому что американские медики, «связанные контрактами с фармацевтическими корпорациями, предпочитают прописывать пациентам не лекарства, а рецептурный обезбол того или иного вида – опиоиды – подсаживая нацию на легальные наркотики». Кроме того, в Конгрессе зарегистрированы два законопроекта для облегчения доступа населения к наркотикам и «если они пройдут, рынок наркотиков будет регулироваться в США так же свободно, как рынок алкоголя».

    «В общем, если Пентагону и бороться с наркотической заразой, то начинать нужно с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, а лучше – с лоббистов и большой фармы. Но там 16 тыс. военных точно не хватит», – пишет Захарова.

    В экспертной среде считают, что «маленькая победоносная война» с Венесуэлой под видом борьбы с наркотрафиком окажет влияние не только на на политический кризис в США, но и позволит Трампу установить в Каракасе дружественный политический режим, получив под полный контроль огромные нефтяные ресурсы страны.

    «Для президента США война – это продолжение внутриполитического кризиса. Трамп находится под колоссальным давлением американской оппозиции. К сожалению, он считает, что маленькая победоносная война может списать абсолютно все промахи и недочеты в его правлении», – полагает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Масло в огонь подлил провальный визит Трампа в Китай, поэтому хозяину Белого дома «надо отвлечь внимание от саботажа судей, от беспрецедентного шатдауна» и многих других проблем. «Если суммировать внешние неудачи и полный раздрай внутри США, то вероятность «войнушки» очень высока», – добавил собеседник.

    По мнению эксперта, заявления о борьбе с наркотрафиком – это только повод. «Через криминальные структуры на территории Венесуэлы поставляется максимум 8 % от общего количества наркотиков, которые ввозятся в США. Большинство поставок осуществляется из Мексики и Колумбии, но Трамп выбрал Венесуэлу», – добавил Ордуханян.

    По словам американиста, Трамп хочет не только свергнуть Мадуро, но и «держит в уме самые большие в мире разведанные запасы нефти, которыми обладает Венесуэла и под которую заточены десятки нефтеперерабатывающих заводов на американском побережье». Однако есть и другие мнения.

    «Причина противостояния лежит далеко за пределами желания заполучить венесуэльскую нефть.

    Этот фактор, безусловно, играет роль, но если бы американцы сильно хотели бы этого, то договорились бы с Мадуро. Еще в эпоху Джо Байдена американские компании получали лицензии на добычу нефти в Венесуэле. Поэтому причины в основном имеют идеологический характер. За всем этим стоит госсекретарь США Марко Рубио, который является ярым «ястребом» в отношении Кубы и Венесуэлы», – считает американист Малек Дудаков.

    «Сейчас Белый дом оказался в тупике. С одной стороны, там надеялись на то, что психологическая операция с наращиванием военных ресурсов в Карибском море приведет к смене власти в Каракасе, но раскола не случилось. Теперь придется либо сдавать назад, либо попытаться нанести удары по объектам на территории Венесуэлы. Но если начнутся перебои с поставками нефти на мировой рынок, то это также отзовется на ценах внутри США», – рассуждает политолог.

    При этом никто толком не знает, насколько устойчива военно-политическая система Венесуэлы. «Возможно, ракетные удары ни к чему не приведут. И в таком случае американцы окончательно потеряют лицо, как в случае с Ираном, где ракетные удары не привели к смене власти и уничтожению ядерной программы. Не исключаю, что подобный исход будет и с Венесуэлой. И для рейтинга Трампа это будет серьезным вызовом», – полагает Дудаков.

    По мнению Ордуханяна, повлиять на планы Трампа в отношении Венесуэлы способны только Россия и Китай, которым следует четко обозначить свою позицию о недопустимости вторжения. «Судя по всему, военная авантюра против Венесуэлы – это вопрос времени.

    Москва и Пекин должны выработать совместную тактику и стратегию,

    дать США на «заднем дворе» политически-информационный бой», – подчеркнул спикер. Политолог напомнил, что в свое время Россия фактически «оставила Кубу один на один с США» и эту ошибку не стоит повторять.

    «Это могут быть не только совместные с Пекином заявления, но и всплытие российской подводной лодки в нейтральных водах у берегов Венесуэлы, а также появление нескольких военных кораблей КНР. Демонстрация флага имела бы колоссальный информационный и идеологический эффект на всю Латинскую Америку. К тому же, это могло бы усилить переговорные позиции России в украинском кризисе и главное – предотвратить кровопролитную войну в Венесуэле», – заключил Ордуханян.

    Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»
    Орбан: Население Польши устало от войны на Украине
    Euroclear начал разблокировать активы россиян без лицензии американского OFAC
    УЗГА сообщил сроки постройки первого опытного самолета «Ладога»
    Назван являющийся «БРИКС в миниатюре» город
    Рэпер Diddy начал работать в прачечной тюрьмы
    Ученые нашли связь между сложными родами и риском болезней сердца у женщин

