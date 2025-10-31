Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы

Tекст: Евгений Крутиков

На протяжении многих лет Соединенные Штаты пытаются свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установить в этой стране лояльный Вашингтону режим. В последнее время для этого начал использоваться ярлык наркоторговли, якобы ради борьбы с которой Пентагон сконцентрировал у берегов Венесуэлы крупную военную группировку. Регулярно наносятся удары по лодкам, которые объявлены принадлежащими наркокартелям. Уже нанесено 13 ударов, в ходе которых погибло не менее 57 человек.

При этом ранее «борьба с наркоторговлей», как и вообще какие-либо операции в Латинской Америке, обычно проводилась ЦРУ. Если не считать многолетнего противостояния с Кубой, то лишь один раз Соединенные Штаты использовали на своем «заднем дворе» армию – в ходе вторжения на Гренаду в 1983 году. А из-за последних новостей создавалось впечатление, что ЦРУ не участвует в борьбе Трампа с Венесуэлой.

Однако теперь выяснилось, что американское разведывательное сообщество имеет отношение к происходящему. Во-первых, Трамп не так давно утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить операции против властей Венесуэлы. А во-вторых, еще в 2024 году агент американских спецслужб пытался провести целую спецоперацию по похищению венесуэльского лидера. История выглядит, с одной стороны, нелепой и кинематографичной, а с другой – вполне соответствующей агрессивному стилю работы американцев.

Началось с того, что в апреле 2024 года в аэропорту Ла-Исабела в Доминиканской Республике приземлились два новых бизнес-джета (Falcon 900EX и Falcon 2000EX). Американцы агентурным путем выяснили, что самолеты закуплены для перевозки лично президента Венесуэлы. Каракас прислал в Доминикану пятерых летчиков, чтобы они перебазировали самолеты в Венесуэлу, – в том числе генерала Битнера Вильегаса, командира венесуэльского летного отряда № 1 и личного пилота Николаса Мадуро.

За всем этим наблюдал сотрудник министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес, работавший под прикрытием в местном посольстве США. Бывший рейнджер из Пуэрто-Рико, он значительную часть жизни занимался борьбой с отмыванием денег и наркоторговлей, а работа в посольстве была для него последней перед выходом на пенсию. И тут у Лопеса в голове созрел дерзкий план.

Лопес организовал допрос венесуэльских пилотов прямо в самолетном ангаре. В Доминикане такое возможно, эта страна – не только туристический рай, но и верный сателлит Соединенных Штатов. Вильегас не отпирался, что он действительно личный летчик президента Венесуэлы, но ничего более не сказал.

И тогда агент Лопес предложил генералу Вильегасу участие в похищении президента Венесуэлы. А точнее, во время одного из полетов с Мадуро на борту приземлить машину не в пункте назначения, а в Доминикане или Пуэрто-Рико. С тем, чтобы в итоге Мадуро был арестован.

Вильегас не дал прямого ответа, но оставил американскому агенту свой номер телефона. Тут стоит заметить, что агент Лопес выбрал правильное направление для вербовки. Личный пилот – один из самых доверенных людей первого лица в любом государстве. Особенно в таком небольшом, как Венесуэла. В то же время в полете первое лицо становится полностью зависимым от действий экипажа борта номер один.

Что касается бизнес-джетов, то они в итоге были Соединенными Штатами арестованы, при конфискации одного из них лично присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. В аэропорту Ла-Исабела была организована пресс-конференция, на которой сотрудник американского посольства и агент министерства внутренней безопасности Эдвин Лопес под камеры отчитывались перед Рубио об операции по конфискации самолетов.

После этого агент Эдвин Лопес ушел на пенсию. Казалось бы, на этом можно ставить крест на неудавшейся попытке вербовки личного летчика Мадуро – но нет. Если все происходившее до этого было хоть и экзотикой, но все еще в рамках работы спецслужб как таковых, то дальнейшее становится чистейшим сценарием для Голливуда.

Агент Эдвин Лопес решил продолжить вербовку личного летчика Мадуро даже на пенсии, теперь уже в частном порядке. Возможно, рассчитывая на награду в 50 млн долларов, назначенную США за помощь в поимке венесуэльского лидера.

Лопес установил в телефонных мессенджерах переписку с генералом Вильегасом, включая попытки шантажировать летчика фотографиями его допроса в доминиканском ангаре. Лопес убеждал, что «окно возможностей закрывается», и намекал на трех детей летчика, у которых «может быть большое будущее». В конце концов летчик прекратил общение с отставным американским агентом и заблокировал его номера.

Затем Лопес обратился за посреднической помощью к находящейся в Пуэрто-Рико и Майами беглой оппозиции Венесуэлы – сборищу персонажей, по своим моральным и политическим качествам похожих на российскую внесистемную оппозицию. На связи с этими людьми в США состоит некто Маршал Биллингсли, также бывший сотрудник американской разведки. В основном он занят тем, что троллит Мадуро через социальную сеть Х (в спецслужбах США это считают полезным и правильным).

В день, когда генералу Вильегасу исполнялось 48 лет, Биллингсли опубликовал ту самую фотографию из ангара на Доминикане – с поздравлениями летчику и картинкой новой звезды на американских летных погонах. Прямой намек на то, что личный пилот Мадуро вступил в сговор с американскими специальными службами. Публикация до минуты совпала по времени со взлетом самолета Мадуро из аэропорта Каракаса. Еще через двадцать минут самолет экстренно пошел на посадку.

Разумеется, «поздравление» Вильегасу вызвало бурную реакцию не только у Мадуро и его окружения, но и в венесуэльском сегменте соцсетей. Перед нами – классическая провокация, граничащая с заказным убийством. Американский отставник и интернет-тролль поставили под угрозу карьеру и даже жизнь человека, который отказался предавать свою Родину и своего президента. Видимо, бывший агент Лопес хотел отомстить летчику за неудачную попытку его вербовки.

Однако венесуэльское военно-политическое руководство поступило гораздо более тонко. Все закончилось появлением генерала Вильегаса на популярном венесуэльском телешоу, которое ведет лично министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Такие шоу – нормальная практика в Венесуэле еще со времен Уго Чавеса. Кабельо на шоу сказал, что «венесуэльцев нельзя купить» и назвал Вильегаса «крутым, настоящим патриотом».

Выводы из этого случая касаются не только и не столько Венесуэлы, но и в целом стиля и культуры работы современных американских спецслужб. Министерство внутренней безопасности США, судя по данной истории, не контролирует своих отставников. Люди, занимавшиеся разоблачением наркомафии, выходят за пределы собственной компетенции, на пенсии организуя сложнейшие политические операции. Прошедшие многочисленные тренинги и проверки агенты разведок, которые должны даже после отставки соблюдать строгие правила и регламенты, в реальности действуют по канонам шпионских боевиков.

И, наконец, устойчивость ближнего круга Мадуро перед вербовкой американцами оказалась явно выше, чем те рассчитывали. Попытки внедриться в окружение президента Венесуэлы провалены. Возможно, именно поэтому в итоге США планируют именно военную, а не специальную операцию по свержению венесуэльского лидера.