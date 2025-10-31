  • Новость часаВ Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВЦИОМ измерил отношение россиян к иноагентам
    Главный раввин России ответил на слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха»
    Эксперт объяснила, почему британский король лишил брата Эндрю всех титулов
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 13:28 • В мире

    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы

    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы
    @ Miraflores Palace/Handout/REUTERS

    Tекст: Евгений Крутиков

    Американские спецслужбы вовсе не так далеко ушли в своей работе от голливудских боевиков. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из утечек о шпионской истории, произошедшей всего лишь год назад в Латинской Америке и связанной с попыткой американской разведки похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О чем идет речь?

    На протяжении многих лет Соединенные Штаты пытаются свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установить в этой стране лояльный Вашингтону режим. В последнее время для этого начал использоваться ярлык наркоторговли, якобы ради борьбы с которой Пентагон сконцентрировал у берегов Венесуэлы крупную военную группировку. Регулярно наносятся удары по лодкам, которые объявлены принадлежащими наркокартелям. Уже нанесено 13 ударов, в ходе которых погибло не менее 57 человек.

    При этом ранее «борьба с наркоторговлей», как и вообще какие-либо операции в Латинской Америке, обычно проводилась ЦРУ. Если не считать многолетнего противостояния с Кубой, то лишь один раз Соединенные Штаты использовали на своем «заднем дворе» армию – в ходе вторжения на Гренаду в 1983 году. А из-за последних новостей создавалось впечатление, что ЦРУ не участвует в борьбе Трампа с Венесуэлой.

    Однако теперь выяснилось, что американское разведывательное сообщество имеет отношение к происходящему. Во-первых, Трамп не так давно утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить операции против властей Венесуэлы. А во-вторых, еще в 2024 году агент американских спецслужб пытался провести целую спецоперацию по похищению венесуэльского лидера. История выглядит, с одной стороны, нелепой и кинематографичной, а с другой – вполне соответствующей агрессивному стилю работы американцев.

    Началось с того, что в апреле 2024 года в аэропорту Ла-Исабела в Доминиканской Республике приземлились два новых бизнес-джета (Falcon 900EX и Falcon 2000EX). Американцы агентурным путем выяснили, что самолеты закуплены для перевозки лично президента Венесуэлы. Каракас прислал в Доминикану пятерых летчиков, чтобы они перебазировали самолеты в Венесуэлу, – в том числе генерала Битнера Вильегаса, командира венесуэльского летного отряда № 1 и личного пилота Николаса Мадуро.

    За всем этим наблюдал сотрудник министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес, работавший под прикрытием в местном посольстве США. Бывший рейнджер из Пуэрто-Рико, он значительную часть жизни занимался борьбой с отмыванием денег и наркоторговлей, а работа в посольстве была для него последней перед выходом на пенсию. И тут у Лопеса в голове созрел дерзкий план.

    Лопес организовал допрос венесуэльских пилотов прямо в самолетном ангаре. В Доминикане такое возможно, эта страна – не только туристический рай, но и верный сателлит Соединенных Штатов. Вильегас не отпирался, что он действительно личный летчик президента Венесуэлы, но ничего более не сказал.

    И тогда агент Лопес предложил генералу Вильегасу участие в похищении президента Венесуэлы. А точнее, во время одного из полетов с Мадуро на борту приземлить машину не в пункте назначения, а в Доминикане или Пуэрто-Рико. С тем, чтобы в итоге Мадуро был арестован.

    Вильегас не дал прямого ответа, но оставил американскому агенту свой номер телефона. Тут стоит заметить, что агент Лопес выбрал правильное направление для вербовки. Личный пилот – один из самых доверенных людей первого лица в любом государстве. Особенно в таком небольшом, как Венесуэла. В то же время в полете первое лицо становится полностью зависимым от действий экипажа борта номер один.

    Что касается бизнес-джетов, то они в итоге были Соединенными Штатами арестованы, при конфискации одного из них лично присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. В аэропорту Ла-Исабела была организована пресс-конференция, на которой сотрудник американского посольства и агент министерства внутренней безопасности Эдвин Лопес под камеры отчитывались перед Рубио об операции по конфискации самолетов.

    После этого агент Эдвин Лопес ушел на пенсию. Казалось бы, на этом можно ставить крест на неудавшейся попытке вербовки личного летчика Мадуро – но нет. Если все происходившее до этого было хоть и экзотикой, но все еще в рамках работы спецслужб как таковых, то дальнейшее становится чистейшим сценарием для Голливуда.

    Агент Эдвин Лопес решил продолжить вербовку личного летчика Мадуро даже на пенсии, теперь уже в частном порядке. Возможно, рассчитывая на награду в 50 млн долларов, назначенную США за помощь в поимке венесуэльского лидера.

    Лопес установил в телефонных мессенджерах переписку с генералом Вильегасом, включая попытки шантажировать летчика фотографиями его допроса в доминиканском ангаре. Лопес убеждал, что «окно возможностей закрывается», и намекал на трех детей летчика, у которых «может быть большое будущее». В конце концов летчик прекратил общение с отставным американским агентом и заблокировал его номера.

    Затем Лопес обратился за посреднической помощью к находящейся в Пуэрто-Рико и Майами беглой оппозиции Венесуэлы – сборищу персонажей, по своим моральным и политическим качествам похожих на российскую внесистемную оппозицию. На связи с этими людьми в США состоит некто Маршал Биллингсли, также бывший сотрудник американской разведки. В основном он занят тем, что троллит Мадуро через социальную сеть Х (в спецслужбах США это считают полезным и правильным).

    В день, когда генералу Вильегасу исполнялось 48 лет, Биллингсли опубликовал ту самую фотографию из ангара на Доминикане – с поздравлениями летчику и картинкой новой звезды на американских летных погонах. Прямой намек на то, что личный пилот Мадуро вступил в сговор с американскими специальными службами. Публикация до минуты совпала по времени со взлетом самолета Мадуро из аэропорта Каракаса. Еще через двадцать минут самолет экстренно пошел на посадку.

    Разумеется, «поздравление» Вильегасу вызвало бурную реакцию не только у Мадуро и его окружения, но и в венесуэльском сегменте соцсетей. Перед нами – классическая провокация, граничащая с заказным убийством. Американский отставник и интернет-тролль поставили под угрозу карьеру и даже жизнь человека, который отказался предавать свою Родину и своего президента. Видимо, бывший агент Лопес хотел отомстить летчику за неудачную попытку его вербовки.

    Однако венесуэльское военно-политическое руководство поступило гораздо более тонко. Все закончилось появлением генерала Вильегаса на популярном венесуэльском телешоу, которое ведет лично министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо. Такие шоу – нормальная практика в Венесуэле еще со времен Уго Чавеса. Кабельо на шоу сказал, что «венесуэльцев нельзя купить» и назвал Вильегаса «крутым, настоящим патриотом».

    Выводы из этого случая касаются не только и не столько Венесуэлы, но и в целом стиля и культуры работы современных американских спецслужб. Министерство внутренней безопасности США, судя по данной истории, не контролирует своих отставников. Люди, занимавшиеся разоблачением наркомафии, выходят за пределы собственной компетенции, на пенсии организуя сложнейшие политические операции.  Прошедшие многочисленные тренинги и проверки агенты разведок, которые должны даже после отставки соблюдать строгие правила и регламенты, в реальности действуют по канонам шпионских боевиков.

    И, наконец, устойчивость ближнего круга Мадуро перед вербовкой американцами оказалась явно выше, чем те рассчитывали. Попытки внедриться в окружение президента Венесуэлы провалены. Возможно, именно поэтому в итоге США планируют именно военную, а не специальную операцию по свержению венесуэльского лидера.

    Главное
    В Нижнем Новгороде пропали шестеро детей
    Business Insider рассказал о хаосе в тылу ВСУ из-за российских разведгрупп
    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары
    Осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку
    Латвия вышла из конвенции по защите женщин от домашнего насилия
    НАСА заверило Ким Кардашьян в высадке американцев на Луну
    Шнуров оценил «культурные продукты» уехавших артистов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Перейти в раздел

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Перейти в раздел

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Как США провалили попытку завербовать окружение президента Венесуэлы

    Американские спецслужбы вовсе не так далеко ушли в своей работе от голливудских боевиков. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из утечек о шпионской истории, произошедшей всего лишь год назад в Латинской Америке и связанной с попыткой американской разведки похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Корея сменила подход к России и Украине

      Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации