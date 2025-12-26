Космонавт Федяев сообщил об «очень интересном» индикаторе невесомости Crew Dragon

Космонавт Федяев сообщил об интересном индикаторе невесомости Crew Dragon

Tекст: Дарья Григоренко

Федяев рассказал: «У нас очень интересный будет индикатор невесомости. Сама идея – у нас будет один центральный элемент, и вокруг него четыре других элемента от каждого члена экипажа». Какие именно фигуры войдут в индикатор, пока не раскрывается, передает РИА «Новости».

Подготовка к полету у Федяева проходит в сжатые сроки – на тренажерах российского сегмента МКС он начал сдавать комплексные экзаменационные испытания. Космонавт отметил, что экзамен включает как минимум один серьезный отказ – например, пожар, разгерметизация или утечка аммиака, а также несколько менее значительных нештатных ситуаций. Всего ему предстоит справиться с пятью экзаменационными задачами.

Федяев признался, что хотел бы слетать и на российском «Союзе», чтобы получить дополнительный профессиональный опыт, однако сейчас его подготовка сосредоточена на Crew Dragon. До недавнего времени планировалось, что членом экипажа будет россиянин Олег Артемьев, но после его перехода на другую работу место занял Федяев.

Миссию Crew-12 возглавят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также Софи Адено из Европы. Их вылет на орбиту намечен не ранее 15 февраля 2026 года. Для Федяева это будет второй полет на МКС на Crew Dragon: до этого он уже летал на этом корабле с марта по сентябрь 2023 года, став вторым россиянином после Анны Кикиной, который участвовал в подобной миссии.

Таким образом, Федяев станет первым российским космонавтом, который дважды отправится в космос на Crew Dragon. Включение его в экипаж стало известно после обновления сайта Центра подготовки космонавтов и подтверждения Роскосмоса.

