    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям
    Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки
    Савельев назвал сроки начала использования вертолетов в городах в качестве транспорта
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа
    Минченко объяснил назначение Осьмакова замглавы Минобороны
    Назван победитель на парламентских выборах в Нидерландах
    СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    31 октября 2025, 20:02 • Новости дня

    Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США

    Reuters: Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, пишет Reuters.

    Об этом он заявил, находясь на борту президентского самолета Air Force One, отвечая на вопрос журналиста по поводу потенциальных атак на латиноамериканскую страну, сообщает Reuters, передает ТАСС.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы.

    29 октября 2025, 11:08 • Новости дня
    Трамп назвал Моди «убийцей»

    Трамп назвал Моди «убийцей, который жаждет драки»

    Трамп назвал Моди «убийцей»
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал индийского премьера Нарендру Моди «самым приятным на вид человеком» и одновременно «убийцей, который жаждет драки», сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пригрозил Индии и Пакистану ввести 250-процентные тарифы, чтобы подтолкнуть их к прекращению конфликта и урегулированию отношений, сообщает Bloomberg.

    Во время встречи с бизнес-лидерами на саммите АТЭС в Кенджу он рассказал, что назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «очень приятным на вид человеком», но добавил, что тот «убийца», готовый к борьбе.

    По словам Трампа, он лично позвонил Моди и заявил: «Мы не сможем заключить торговую сделку, если вы начинаете войну с Пакистаном». Аналогичный звонок состоялся и пакистанским властям, которым, по его словам, было сказано, что обе стороны должны прекратить боевые действия, иначе США введут тарифы, которые «означают конец бизнеса».

    Bloomberg отмечает, что Трамп уже не в первый раз приписывает себе роль медиатора конфликта. Индийские власти подобные заявления отвергают, а сам Моди проигнорировал недавний саммит в Малайзии, опасаясь, что Трамп повторит свои заявления о посредничестве.

    В мае в разрешение конфликта пытались вмешаться и другие политики: вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио вели переговоры с обеими сторонами, а после телефонных разговоров между военными Индии и Пакистана было объявлено о прекращении огня. Эту новость Трамп опубликовал в соцсети Truth Social еще до официальных заявлений обеих стран, вызвав раздражение в Нью-Дели.

    Высказывания Трампа прозвучали на фоне избирательной кампании Моди: соперники уже используют их в политической борьбе. Несмотря на прежние теплые отношения между Моди и Трампом, индийская сторона так и не смогла добиться от США снижения 50-процентных тарифов на экспорт, в том числе из-за перехода Индии на российскую нефть.

    Ранее МИД Индии оценил влияние введенных ограничений в торговле энергоносителями на мировой рынок.

    Издание The Economic Times писало, что Вашингтон и Нью-Дели сократили разногласия по тарифам, но импорт российской нефти продолжает вызывать напряженность.

    Агентство Bloomberg сообщило, что поток российской нефти в Индию ранее обеспечивал значительную часть импорта, однако из-за новых антироссийских санкций США этот поток практически прекратится.

    Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не станет заключать торговое соглашение с Соединенными Штатами под давлением.

    Комментарии (22)
    30 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.

    «В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.

    Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.

    Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (19)
    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:25 • Новости дня
    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия

    Трамп объяснил возобновление ядерных испытаний ответом на действия других стран

    Трамп объяснил старт испытаний ядерного оружия
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение о возобновлении ядерных испытаний, подчеркнув, что это стало ответной мерой на аналогичные шаги других государств, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, если другие страны проводят подобные испытания, то США тоже должны принять аналогичные меры. Такое заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.

    Трамп также отметил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. По его словам, США по-прежнему обеспечены в сфере ядерного вооружения и обладают крупнейшим арсеналом в мире. Президент продолжает выступать за ядерное разоружение, подчеркнув, что хотел бы «видеть денуклеаризацию».

    По мнению американского лидера, ответные испытания необходимы для поддержания баланса, поскольку другие страны продолжают проводить свои тесты. Он добавил, что Вашингтон остается привержен принципу безопасности, тем не менее будут действовать симметрично в случае подобных действий других держав.

    Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности России дать ответ на ядерные испытания других стран.

    Россия во вторник провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Комментарии (10)
    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа

    Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность

    Эксперт Анпилогов: Ядерные испытания Трампа подорвут международную безопасность

    Анпилогов: Решение Трампа о ядерных испытаниях подорвет международную безопасность
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение США о возобновлении ядерных испытаний – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп распорядился начать испытания ЯО в ответ «на действия других стран».

    «Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаниях – проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что реакцией главы Белого дома на испытание крылатой ракеты «Буревестник» стали слова о дежурстве «лучшей в мире американской атомной подводной лодки» у берегов России, а на испытание боевого подводного аппарата «Посейдон» – «тирада о ядерных тестах». При этом позиция Вашингтона выглядит комично, добавил собеседник.

    Более того, обоснование Трампом своего последнего решения содержит ложную информацию. Во-первых, Штаты, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России. «Этот вопрос регулируется целым рядом международных соглашений, одним из которых является Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ)», – уточнил Анпилогов.

    В рамках этого документа число стратегических боеголовок было ограничено для стран, продолжил спикер, упомянув в этой связи заявление Владимира Путина, сделанное им в сентябре, о готовности Москвы придерживаться ДСНВ еще год после истечения срока действия. Сейчас между российской и американской сторонами нет обмена информацией в рамках соглашения, но, если опираться на последние данные, то перевес – в пользу России: примерно 5600 против 5200 у США.

    Более того, стоит учитывать и тактическое ядерное оружие, добавил аналитик. «Москва также обладает существенным превосходством: по экспертным оценкам, у американцев может быть до полутора тысяч тактических боезарядов, у нас – до десяти тысяч, – подчеркнул специалист. – Таким образом, по количеству ядерных боеприпасов Россия занимает первое место, США – второе и Китай – третье».

    Во-вторых, никто в мире не проводит классические ядерные испытания. «Существует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который подписан многими странами, правда, не всеми из них ратифицирован. Тем не менее, де-факто ядерные державы – даже те, которые не входят в официальный клуб – соблюдают мораторий», – отметил Анпилогов.

    По его словам, основной «инструмент» в последние десятилетия – компьютерное моделирование и субкритические испытания. «В последнем случае с помощью специальных технологий инициируется управляемая ядерная реакция. Странами за ХХ век накоплен огромный опыт натурных ядерных испытаний. Поэтому в целом основная задача небольших лабораторных испытаний с управляемыми субкритическими или подкритическими реакциями – это проверка деградации изменений изотопного состава», – пояснил собеседник.

    Он напомнил, что у Штатов есть законсервированный полигон в штате Невада. Известно, что на нем ведутся предварительные работы по расконсервации: полигон начал фигурировать в военных бюджетах страны еще в первый срок президентства Трампа, но пока американской стороной не предпринималось радикальных шагов по возвращению к полномасштабным ядерным испытаниям. «Поэтому «незамедлительно» приступить к реализации поручения главы Белого дома не выйдет», – считает эксперт.

    «Многие компетенции, связанные с натурными ядерными испытаниями, крайне быстро утрачиваются. США в последний раз проводили эксперименты в начале 1990-х годов. Их возобновление потребует значительных усилий по ресурсам, в том числе материальным, а также времени. То есть, если говорить о сроках, то это месяцы и годы, нежели недели», – рассуждает спикер.

    Как бы то ни было, решение США по возобновлению испытаний приведет в движение титанические силы и может разрушить систему международной стратегической безопасности, предупредил Анпилогов. «Многие страны сейчас приводят в порядок свои ядерные полигоны, в том числе и Россия. На одной из коллегий Министерства обороны сообщалось, что страна начала работы по расконсервации полигона на Новой Земле», – указал специалист.

    «Вместе с тем, Москва никогда не декларировала ни желания начать эти испытания, ни тем более графики по их началу. В политических заявлениях российское руководство всегда подчеркивало щепетильное отношение к вопросу возобновления ядерных испытаний и отмечало, что не считает этот шаг обоснованным в нынешней обстановке. Поскольку последствиями станут – разрушение системы взаимного доверия, сдерживания, контроля и ограничения ядерного оружия», – заметил собеседник.

    «Повторю, решение США – если оно будет реализовано на практике – обернется серьезной дестабилизацией международной ядерной безопасности и, я думаю, вызовет хотя бы формальную, показательную ответную реакцию других стран», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. «Этот процесс начнется немедленно», – подчеркнул глава Белого дома.

    Трамп уточнил, что о месте и времени тестов будет объявлено позже. У Штатов «есть испытательные полигоны», напомнил он. «У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но, поскольку испытания проводят другие, я думаю, было бы уместно, чтобы мы тоже это делали», – сказал американский лидер.

    Политик заявил, что не считает, будто объявление о возобновлении испытаний повышает ядерные риски. В то же время он признался, что хотел бы «увидеть ядерное разоружение». «Мы уже обсуждаем это с Россией, и, если мы что-то предпримем, к нам присоединится и Китай», – добавил президент США.

    Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя заявление Трампа, отметил, что Штаты не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. «Практически все страны мира присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который США, как подписавшая сторона, по закону обязаны соблюдать», – сказал он ТАСС.

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что Пекин ожидает от США выполнения обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Китай надеется, что США будут добросовестно выполнять обещание о приостановке ядерных испытаний», – заявил дипломат.

    Владимир Путин в октябре на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия фиксирует планы других стран по подготовке к ядерным испытаниям, Он предупредил, что если они все-таки будут проведены, то российская сторона сделает то же самое. Газета ВЗГЛЯД писала о преимуществах и недостатках возвращения ядерных испытаний в России.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 12:50 • Новости дня
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США

    Американист Дудаков: У длительного шатдауна в США будут самые негативные последствия

    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усугубляющийся кризис в США на фоне шатдауна может мотивировать американских законодателей на будущей неделе вновь попытаться прийти к компромиссу по бюджету. Если договориться не удастся, то ситуация станет лишь хуже, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, федеральный шатдаун продолжается с 1 октября.

    «На предстоящей неделе обострится бюджетный кризис в США. Дело в том, что с 1 ноября, во-первых, многие госслужащие, военные, авиадиспетчеры не будут получать зарплаты. Во-вторых, начнутся перебои с социальными выплатами, в частности по «программе продуктовых талонов» (SNAP)», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, нельзя исключать перебоев с авиасообщением в крупных мегаполисах из-за нехватки авиадиспетчеров. Многие из них уже сейчас не получают зарплаты, в связи с чем не выходят на основную работу, а подрабатывают, например, в курьерской доставке, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета и вносить платежи за ипотеку, аренду жилья, автокредит», – перечислил собеседник.

    Он объясняет: короткий шатдаун слабо влияет на американскую экономику, а длительный – создает риски. По мнению политолога, перспектива того, что госсистема США продолжит идти вразнос, может мотивировать законодателей на следующей неделе всерьез попытаться прийти к компромиссу. «Если попытка договориться провалится, то шатдаун, вероятно, продлится вплоть до конца ноября, или пока не случится серьезный форс-мажор», – рассуждает спикер.

    Он указал, что и демократы, и республиканцы уверены: происходящее играет против их оппонентов. «Республиканская партия обвиняет Демпартию в том, что ее члены – обструкционисты, которые лишь критикуют все, что делает Дональд Трамп. Последние же находятся в оппозиции и полагают, что республиканцы будут получать все тумаки», – пояснил американист. «Положение патовое, и пока выхода из него не наблюдается. Если не удастся договориться на следующей неделе, то последствия будут самыми негативными для США», – заключил Дудаков.

    Напомним, федеральный шатдаун в США продолжается с 1 октября. Работа правительства приостановлена из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет. Во вторник, 28 октября, была предпринята очередная – уже 13-я – попытка провести законопроект о временном финансировании, которая не увенчалась успехом: между республиканцами и демократами сохраняются разногласия.

    Камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения. Партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки, напоминает издание «Известия». Демпартия требует выделить 350 млрд долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они хотят отменить сокращение расходов в один трлн долларов на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы социально незащищенным лицам.

    Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использование бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирование за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов. 

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно. По оценкам бюджетного управления Конгресса, к концу 2026 года шатдаун приведет к экономическим потерям в размере не менее семи млрд долларов.

    Если правительство не будет работать шесть недель, экономический ущерб вырастет до 11 млрд долларов, а восьминедельный шатдаун будет стоить экономике 14 млрд долларов, цитирует «Интерфакс» главу управления Филиппа Свагела. Штаты уже столкнулись с целым рядом последствий.

    Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP (льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США) почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

    Джонсон, в свою очередь, заявил, что средства на оплату жалованья американским военным практически исчерпаны. ФБР было вынуждено замедлить или полностью остановить часть расследований, что создало риски для национальной безопасности. Кроме того, нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов. Как сообщает The New York Times, наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо.

    Президент США подчеркнул, что настало время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. «Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах Южной Кореи построить АПЛ в США

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея построит собственную атомную подлодку на американской верфи в Филадельфии, сообщил президент США Дональд Трамп.

    «Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США», –приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сказал, что дал официальное согласие Сеулу на строительство атомной подлодки вместо «старомодных, гораздо менее маневренных дизельных».

    Трамп также заявил, что Южная Корея согласилась выплатить 350 млрд долларов для снижения пошлин и выразил уверенность, что корейские компании вложат 600 млрд долларов инвестиций в экономику США. Подчеркнуто, что между странами сохраняется крепкий военный союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп заявил, что США согласились на полное и всеобъемлющее торговое соглашение с Республикой Корея.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 06:48 • Новости дня
    Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в Южной Корее
    Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась в Южной Корее
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В южнокорейском Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщили пул журналистов Белого дома и Центральное телевидение Китая.

    Переговоры начались на авиабазе Кимхэ. «Рад вас видеть снова. У нас будет очень успешная встреча, без сомнений», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Также американский лидер подчеркнул, что у них с Си Цзиньпином всегда были хорошие отношения, назвав председателя КНР великим лидером. «Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время», – сказал Трамп. При этом Трап заявил: «Он очень жесткий переговорщик. Это нехорошо».

    Он допустил возможность подписания торговой сделки с Китаем по итогам переговоров. Он отметил, что по ряду вопросов уже достигнуты договоренности, остальные стороны намерены обсудить в ходе встречи. «Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», – сказал Трамп.

    Си Цзиньпин выразил уверенность, что Пекин и Вашингтон могут помочь друг другу в достижении успеха. Лидер КНР сообщил, что рабочие группы уже достигли принципиального консенсуса по ряду экономических вопросов, что создало все необходимые условия для встречи.

    Си Цзиньпин отметил, что разногласия между Китаем и США, как двумя крупнейшими экономиками, неизбежны. Он подчеркнул важность сохранения верного курса в отношениях, несмотря на существующие вызовы, чтобы гарантировать стабильность сотрудничества двух стран.

    По его словам, развитие Китая не противоречит продвигаемой нынешней администрацией США концепции «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп прилетел в Южную Корею на саммит АТЭС и для переговоров с китайским лидером. Трамп анонсировал визит в Китай в начале 2026 года и выразил надежду на ответный визит Си Цзиньпина. США, по словам главы Минфина Скотта Бессента, вероятно, откажутся от планов введения 100%-й пошлины для Китая.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Fox News: Трамп пересмотрел поддержку Киева и озадачил Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последнее время Дональд Трамп начал вести более мягкую политику в отношении Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.

    За последние недели Трамп стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев и принуждать к прекращению войны, пишет Fox News, передает РИА «Новости».

    Недавние действия Трампа, включая отзыв американской военной бригады из Румынии и отказ предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, вызвали удивление европейских партнеров. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    «Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину – это вынуждает союзников гадать, какая версия политики Трампа по Украине возобладает на следующем этапе», – отметил телеканал.

    Кроме того, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином показала отход от прежней жесткой линии в вопросах, касающихся Украины.

    Напомним, в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Пекин сможет сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Atlantic раскрыл массовый исход высших чиновников Трампа на военные базы

    Tекст: Катерина Туманова

    Высшие должностные лица администрации президента США Дональда Трампа активно переезжают на военные базы. Стивен Миллер, Марко Рубио, Кристи Ноэм и другие заняли дома, в которых до недавнего времени жили старшие офицеры, пишет журнал Atlantic.

    После убийства праворадикального активиста Чарли Кирка высшие должностные лица из администрации президента Трампа, который тоже подвергался покушению, меняют респектабельные районы проживания на военные базы, пишет журнал Atlantic.

    Журнал пишет, что советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер присоединился к растущему списку высокопоставленных политназначенцев администрации Трампа (по подсчетам авторов материала их было не менее шести), проживающих в военных общежитиях в районе Вашингтона.

    «Там они защищены не только от потенциального насилия, но и от протестов. Зловещим признаком поляризации страны, к которой сама администрация Трампа приложила руку, является то, что некоторые из этих высокопоставленных госслужащих почувствовали необходимость дистанцироваться от общественности», – отмечается в статье.

    Журнал констатирует, что теперь эти гражданские чиновники могут рассчитывать на вооруженные силы США в вопросах личной безопасности, но таких людей оказалось настолько много, что серьезная проблема с доступностью жилья возникла у высших офицеров страны.

    «Когда команда директора Национальной разведки Тулси Габбард ранее, во время второго срока Дональда Трампа, запросила ее переезд в Макнейр, это не сработало из-за нехватки места», – приводит журнал слова бывшего чиновника.

    Напомним, 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк  скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск в день панихиды метафорической фразой объяснил причину убийства Чарли Кирка. А гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев приложил видео с ответами Чарли Кирка на вопросы об украинском кризисе, назвав его самым пророссийским консерватором США. Дональд Трамп посмертно присвоил высшую гражданскую награду страны консервативному активисту Чарли Кирку, назвав его «мучеником за правду и свободу».

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 07:35 • Новости дня
    Си Цзиньпин пояснил, что развитие Китая не противоречит идее MAGA

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развитие КНР не входит в противоречие с концепцией действующей администрации США «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again, MAGA), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом.

    «Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению «Сделаем Америку вновь великой», которое продвигает президент США Дональд Трамп», – сказал Си Цзиньпин, передает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

    Он отметил, что обе страны могут достичь взаимовыгодных соглашений и общего процветания, они должны оставаться друзьями и партнерами.

    Кроме того, лидер Китая заявил о готовности вместе с президентом США работать над формированием основы двусторонних отношений и созданием «благоприятных условий для развития обеих стран».

    Напомним, Трамп прибыл в Южную Корею, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча лидеров Китая и США шла 1 час 40 минут.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:38 • Новости дня
    Названа дата возможных переговоров Трампа и Орбана

    Bloomberg: Трамп и Орбан планируют встретиться 8 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Как сообщает Bloomberg, встреча должна состояться 8 ноября, но окончательное место ее проведения пока не выбрано, передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон.

    Ранее Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной».

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 07:16 • Новости дня
    Выступление Трампа на АТЭС началось с часовым опозданием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите АТЭС с серьезным опозданием, задержав запланированное мероприятие более чем на час, следует из трансляции мероприятия.

    Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее задержалось почти на час, передает РИА «Новости».

    После прилета в аэропорт президент США направился к месту проведения саммита на вертолете, однако гости ждали его появления более часа. Организаторы извинились за задержку, объявив: «Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США».

    Позже с опозданием на час со сцены официально объявили о прибытии Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп прилетел в Южную Корею для участия в саммите АТЭС.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Трамп уменьшил часть пошлин на импорт из Китая до 10%

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что на часть товаров, ввозимых в США из Китая, пошлины уменьшили с 20% до 10%.

    Трамп заявил, что вводил пошлины в 20% на китайские товары «из-за фентанила», но теперь их уменьшат до 10% с учетом заявлений председателя КНР Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Он пояснил, что в ходе встречи с китайским лидером обсуждал вопрос микросхем, вскоре КНР предстоят переговоры с американской Nvidia по этой теме.

    Кроме того, президент США заявил, что оценивает встречу с лидером КНР Си Цзиньпином «на 12 баллов из 10 возможных», сообщает РИА «Новости».

    Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, которые длились 1 час 40 минут.

    Комментарии (0)
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    Крымский мост закрыли для электромобилей и гибридных авто
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Приходько заявила о риске гражданской войны на Украине из-за запрета русского языка
    ЦБ решил ужесточить лимиты по ипотеке в ИЖС
    Лукашенко: Вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух
    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная – ограбление Лувра? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

