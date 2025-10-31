WSJ сообщила о планах США нанести удары по объектам Венесуэлы

WSJ: США определили объекты для потенциальных авиаударов в Венесуэле

Tекст: Мария Иванова

Администрация США определила ряд объектов в Венесуэле, которые могут быть нанесены авиаудары, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

Американские власти считают эти объекты задействованными в контрабанде наркотиков. Газета уточняет, что речь идет о портах и аэропортах, находящихся под военным контролем.

WSJ отмечает, что президент США на данный момент не принял окончательного решения о начале атаки. Конкретные объекты для возможных ударов выбраны, однако вопрос о целесообразности операции еще обсуждается в администрации.

Источник газеты уточняет, что подготовка возможной воздушной операции ведется в условиях усиленного внимания к действиям венесуэльских властей, а также на фоне сложных двусторонних отношений между Вашингтоном и Каракасом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент на прошлой неделе утвердил секретный документ, разрешающий ЦРУ проводить активные операции против властей Венесуэлы.

Американские военные 24 октября подняли в воздух два тяжелых B-1, которые приблизились к побережью Венесуэлы

Россия считает вопросы вокруг Венесуэлы предметом международного права, а двусторонние контакты с США по этой теме на данный момент отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.