ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине

Tекст: Мария Иванова

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.