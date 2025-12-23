История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых, в частности.0 комментариев
Верховный суд уточнил правила ареста при экономических преступлениях
Пленум Верховного суда России определил, по каким экономическим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации исключен арест, и расширил разъяснения о назначении наказания предпринимателям.
Верховный суд подготовил поправки к постановлению 2016 года, касающемуся особенностей уголовного преследования предпринимателей, передает ТАСС.
В новых разъяснениях Пленум указал, что по 12 видам экономических преступлений, по которым не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, заключение под стражу применять нельзя. К таким составам относятся мошенничество в кредитовании, при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных выплат, мошенничество в сфере страхования и при использовании компьютерной информации, незаконное предпринимательство, создание юридических лиц, легализация преступных доходов и злоупотребления в сфере ценных бумаг.
Пленум дал разъяснение, что запрет распространяется на каждого подозреваемого или обвиняемого, если преступление связано с осуществлением предпринимательской деятельности или управлением соответствующим имуществом, используемым в этих целях. При этом только преступный характер действий не является основанием для исключения их из предпринимательской категории дел.
Поправки также указывают, что особенности уголовного судопроизводства распространяются уже на 42 статьи УК РФ в части предпринимательства и 9 статей по экономическим преступлениям.
При этом положения о порядке возбуждения и ведения уголовных дел, применении меры пресечения, признании доказательств и обращении с вещественными доказательствами должны строго соблюдаться на всех стадиях рассмотрения судами.
Дополнительно Пленум Верховного суда принял изменения в постановление о назначении наказаний, расширив перечень обстоятельств, влияющих на строгость приговора. Например, рождение ребенка после преступления признается смягчающим фактором при условии соблюдения обязанностей по воспитанию и содержанию. Отсутствие признания вины или раскаяния не считается отягчающим обстоятельством, а также мнение потерпевшего о строгости наказания не может влиять напрямую на приговор.
Суд также может признать отягчающими иные обстоятельства, выявленные в ходе разбирательства, если такие обстоятельства прямо не указаны в обвинении – но только если это не влечет изменение квалификации на более тяжкое преступление.
По новым разъяснениям, иностранцам разрешается назначать наказание в виде принудительных и исправительных работ при наличии права на трудовую деятельность в России. Суд сможет также запрещать заниматься определенной деятельностью не в целом, а только в конкретных сферах, например, в заключении и исполнении государственных контрактов.