Посол Моргулов заявил о попытках Запада сдержать развитие России и Китая

Tекст: Вера Басилая

Дипломат рассказал, что западные страны оказывают беспрецедентное давление на Москву и Пекин, чтобы сдержать их экономическое и технологическое развитие, передает РИА «Новости».

Моргулов подчеркнул, что Запад использует для этого нерыночные методы, создавая искусственные конкурентные преимущества для своего бизнеса. По его словам, введенные против России и Китая санкции, которые в обеих странах считают абсолютно нелегитимными, привели лишь к тому, что двусторонний диалог стал прочнее, а взаимное доверие выросло.

Моргулов отметил, что за это время были налажены новые производственно-логистические цепочки и полностью перешли к проведению взаимных расчетов преимущественно в рублях и юанях. Он также заявил, что между Россией и Китаем наблюдается высокая взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Ранее Моргулов заявил, что Россия и Китай развивают сотрудничество по Северному морскому пути, что почти вдвое сокращает транзит между КНР и Европой.

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал европейских лидеров за публичное осуждение диалога Китая и Индии с Россией.

