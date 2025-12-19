Посол Моргулов рассказал об использовании Китаем преимуществ Севморпути

Tекст: Катерина Туманова

По словам посла, в 2025 году были достигнуты договорённости по крупным проектам в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике, космической отрасли.

«Есть и совершенно новые отрасли. Одна из них – транзит китайского экспорта по Северному морскому пути», – сказал он в интервью RT.

Моргулов уточнил, что из порта Нинбо под Шанхаем вышел китайский контейнеровоз, прошедший по Северному морскому пути до одного из английских портов за 20 дней.

«Капитан сказал, что мог бы пройти еще быстрее, за 18 дней, но два дня он стоял из-за непогоды. Для сравнения этот же маршрут через Суэцкий канал занял бы 30-40 дней», – отметил дипломат.

