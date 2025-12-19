Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.17 комментариев
Посол Моргулов рассказал об использовании Китаем преимуществ Севморпути
Одно из прорывных направлений двусторонних отношений России и Китая –сотрудничество по Северному морскому пути, который почти вдвое сокращает транзит из КНР в Европу, сообщил посол России в Пекине Игорь Моргулов.
По словам посла, в 2025 году были достигнуты договорённости по крупным проектам в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике, космической отрасли.
«Есть и совершенно новые отрасли. Одна из них – транзит китайского экспорта по Северному морскому пути», – сказал он в интервью RT.
Моргулов уточнил, что из порта Нинбо под Шанхаем вышел китайский контейнеровоз, прошедший по Северному морскому пути до одного из английских портов за 20 дней.
«Капитан сказал, что мог бы пройти еще быстрее, за 18 дней, но два дня он стоял из-за непогоды. Для сравнения этот же маршрут через Суэцкий канал занял бы 30-40 дней», – отметил дипломат.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Моргулов рассказал о популярности российских продуктов в Китае. Россия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики. Китай анонсировал строительство атомного контейнеровоза в 2035 году.