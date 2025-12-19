Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин провел встречу с волонтерами, работавшими над программой «Итоги года»
Президент России Владимир Путин начал встречу с волонтерами, сотрудниками Народного фронта и ПАО «Ростелеком», работавшими в кол-центре программы «Итоги года», а также с сотрудниками компании «Сбер», занимавшимися интеграцией GigaChat в прямую линию.
В этот раз на встрече присутствовали волонтеры из расширенного состава ОНФ, включая участников, отличившихся при снабжении фронта и выполнении других задач. Ранее такие встречи проходили в более узком составе – приглашали только слепых и слабовидящих ветеранов спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Теперь к ним присоединились и другие волонтеры – герои спецоперации. Помимо них, были отмечены сотрудники «Сбера», занимавшиеся усовершенствованием искусственного интеллекта для обработки вопросов.
Сотрудники «Ростелекома» приняли участие, как и последние двадцать лет, на постоянной основе. Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов представил всех участников президенту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут. Ветераны спецоперации на Украине участвовали в подготовке прямой линии с президентом.