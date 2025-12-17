Ветераны СВО помогают готовить прямую линию с Путиным

Tекст: Валерия Городецкая

Сотрудники кол-центра, среди которых немало бывших участников СВО, принимают тысячи обращений от жителей со всех уголков страны, сообщается в Telegram-канале фонда «Защитники Отечества». Они помогают оперативно реагировать на проблемы и предложения, особенно связанные с военной службой и поддержкой бойцов.

Один из участников этой команды – Александр Мезенин из Свердловской области. В октябре 2023 года Александр пошел добровольцем на СВО стрелком-гранатометчиком, а позже командовал ротой до апреля 2024 года. «Я казак, а казаки – это воины, для которых защищать свое государство – святой долг», – отметил Мезенин.

После завершения службы Александр принимал участие в гуманитарных миссиях в Курской области и ДНР, а затем вновь подписал контракт с Минобороны России. Сейчас он продолжает учебу в Челябинском государственном университете культуры и занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет занятия в военно-патриотическом клубе и работает в поисковом отряде «Орленок». Кроме того, именно сейчас он помогает другим ветеранам и бойцам, участвуя в работе кол-центра.

Напомним, прямая линия и пресс-конференция Путина стартуют 19 декабря в 12.00 по московскому времени, вопросы можно направлять вплоть до завершения программы.

Ранее сообщалось, что число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион.