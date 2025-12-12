Число обращений на прямую линию Путину превысило миллион

Tекст: Вера Басилая

По данным нейросети GigaChat, которая занимается обработкой сообщений, число обращений к президенту России Владимиру Путину к пятнице превысило один миллион и составило 1 001 732. Этот показатель был озвучен в эфире телеканала в пятницу, за неделю до прямой линии, сообщает «Россия 24».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 19 декабря и начнется в 12.00 по московскому времени, отмечает телеканал. Прием вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до самого завершения эфира.

Вопросы принимаются сразу по нескольким каналам: через чат-бот на платформе Max, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Кроме того, гражданам доступна горячая линия, позвонить можно по номеру: 8-800-200-40-40.

Также есть возможность отправлять сообщения по короткому номеру: 0-40-40.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о решении срочных обращений россиян до прямой линии с президентом.

По словам Пескова, искусственный интеллект задействуется для обработки запросов к президенту Владимиру Путину.

