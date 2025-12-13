Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.10 комментариев
Россиянин Гассиев нокаутировал болгарина Пулева и стал чемпионом мира WBA
Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым нокаутом в шестом раунде поединка и стал регулярным чемпионом мира WBA.
Россиянин Мурат Гассиев стал регулярным чемпионом мира WBA в супертяжелом весе, передает ТАСС.
В поединке, проходившем в Дубае, Гассиев встретился с болгарином Кубратом Пулевым, которого победил нокаутом в шестом раунде.
Бой развивался в невысоком темпе, преимущество до решающего момента было у Пулева, который действовал более активно. Но Гассиев, прессингуя и сокращая дистанцию, оставался опасным, несмотря на изначально небольшую активность и выжидательную тактику.
Ключевой эпизод произошел в шестом раунде: Гассиев нанес мощный удар слева, после которого болгарин оказался на настиле ринга и не смог подняться до конца отсчета. В результате россиянин завоевал свой первый за семь лет титул чемпиона мира, ранее остававшийся у Пулева.
Теперь на счету Гассиева 33 победы, из них 26 – нокаутом, и два поражения. Победа над Пулевым стала третьей подряд после поражения от шведа Отто Валлина в сентябре 2023 года.
С 2020 года Гассиев проводит бои в супертяжелом весе, одержав победы над рядом европейских и американских боксеров. После победы Гассиева ожидает следующий поединок против обязательного претендента WBA Мойзеса Итаумы из Британии.
Пулев не смог защитить свое звание во второй раз: перед этим он дважды уступал в боях за титул чемпиона – Виталию Кличко в 2015 году и Энтони Джошуа в 2020 году. Победа над Гассиевым могла бы укрепить его позиции, однако болгарин потерпел четвертое поражение в профессиональной карьере.
В других поединках турнира Харитон Агрба стал обязательным претендентом на титул WBA в весе до 63,5 кг, победив аргентинца Рубена Муньоса решением судей.
Вадим Мусаев выиграл пояс чемпиона мира IBO в категории до 66,68 кг, победив южноафриканца Тулани Мбенге техническим нокаутом.
Хусейн Байсангуров уступил индийцу Файзану Анвару, а Дауд Алаев выиграл интерконтинентальный пояс WBA, победив филиппинца Дейва Пеналосу техническим нокаутом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боксер Заур Абдуллаев завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 63,5 кг. Абдуллаев одержал победу нокаутом над аргентинцем Уго Альберто Рольданом в Екатеринбурге в шестом раунде. Бой длился десять раундов.