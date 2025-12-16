С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир

МВД: 157 квартир в 15 регионах проданы после дистанционных хищений с начала года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Не менее 157 квартир были проданы после совершения дистанционных хищений в 15 регионах России с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе круглого стола, посвященного проблемам сделок с недвижимостью, пишет ТАСС.

По словам Филиппова, официальной статистики по таким преступлениям пока нет, данные собирались вручную из нескольких субъектов. Основные регионы, где зафиксированы подобные случаи, – Москва, Петербург, Новосибирск, Челябинская, Московская, Саратовская области, а также Алтайский и Пермский края.

Самое большое количество фактов дистанционного хищения недвижимости отмечено в Москве – 61, в Петербурге и Ленобласти – 27, в Московской области – 14, в Новосибирске – 12, в Челябинске – 11. В Красноярске и Алтайском крае таких случаев по пять, в Краснодаре – два, в Пермском крае и Саратове – по четыре, в Мурманской области – шесть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что покупатель должен возвращать квартиру только при одновременном возврате ему уплаченных денег.

Кошелев также предложил ввести для таких случаев механизм залогового удержания жилья до полного возврата средств. Сейчас Росреестр рассматривает увеличение сроков регистрации сделок с жильем пожилых для лучшей защиты от мошенников.

Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.

Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.