    Европа собралась получить Украину под предлогом гарантий Киеву
    Политолог назвал цель заявлений Европы о «многонациональных силах Украины»
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Патриарх Кирилл заявил о тревоге из-за использования ИИ в проповедях
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года
    Глава РАН допустил существование жизни в атмосфере Венеры
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    16 декабря 2025, 19:12 • Новости дня

    С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир

    МВД: 157 квартир в 15 регионах проданы после дистанционных хищений с начала года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С начала 2025 года в 15 регионах страны было реализовано 157 квартир, ставших объектами дистанционных хищений недвижимости, сообщили в МВД.

    Не менее 157 квартир были проданы после совершения дистанционных хищений в 15 регионах России с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов в ходе круглого стола, посвященного проблемам сделок с недвижимостью, пишет ТАСС.

    По словам Филиппова, официальной статистики по таким преступлениям пока нет, данные собирались вручную из нескольких субъектов. Основные регионы, где зафиксированы подобные случаи, – Москва, Петербург, Новосибирск, Челябинская, Московская, Саратовская области, а также Алтайский и Пермский края.

    Самое большое количество фактов дистанционного хищения недвижимости отмечено в Москве – 61, в Петербурге и Ленобласти – 27, в Московской области – 14, в Новосибирске – 12, в Челябинске – 11. В Красноярске и Алтайском крае таких случаев по пять, в Краснодаре – два, в Пермском крае и Саратове – по четыре, в Мурманской области – шесть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что покупатель должен возвращать квартиру только при одновременном возврате ему уплаченных денег.

    Кошелев также предложил ввести для таких случаев механизм залогового удержания жилья до полного возврата средств. Сейчас Росреестр рассматривает увеличение сроков регистрации сделок с жильем пожилых для лучшей защиты от мошенников.

    Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, при которой продавец через суд добивается возврата жилья, заявляя, что находился под давлением или был введен в заблуждение. При этом покупатели квартир лишаются не только приобретенного жилья, но и денег, которые не удается взыскать.

    Эта ситуация получила название «схема Долиной» после того, как народная артистка Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    16 декабря 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп: Украина потеряла территорию
    Трамп: Украина потеряла территорию
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию.

    Отвечая на вопрос о территориальных проблемах в урегулировании украинского конфликта, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла территорию.

    «Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», - сказал Трамп.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать мирное урегулирование на Украине, однако делать прогнозы о сроках завершения конфликта пока невозможно, подчеркнул

    16 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    Верховный суд отказался закрывать процесс по делу Долиной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России решил не ограничивать присутствие представителей прессы на разбирательстве по жалобе покупательницы жилья, принадлежащего Ларисе Долиной.

    Как заявила судья, решение принято с учетом значимости и общественного интереса к рассматриваемому спору. Процесс будет проходить в открытом режиме, передает РИА «Новости».

    Представитель певицы, адвокат Мария Пухова, ранее просила закрыть основную часть заседания для прессы.

    Напомним, Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной.

    Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    16 декабря 2025, 17:46 • Новости дня
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    Верховный суд направил спор о квартире Долиной на новое рассмотрение
    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело о споре вокруг продажи квартиры певицы Ларисы Долиной, передает ТАСС.

    Кроме того, Верховный суд постановил, что Долина сохраняет право проживать в спорной квартире до того момента, пока не вынесено новое судебное решение апелляционной инстанции.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    16 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    Завод «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90

    «Москвич» запустил производство новых кроссоверов М70 и М90
    @ Пресс-служба Московского автомобильного завода «Москвич»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский завод «Москвич» приступил к выпуску кроссоверов М70 и М90 на новой платформе с турбированными двигателями и автоматической трансмиссией, сообщили в пресс-службе производителя.

    Московский автозавод «Москвич» начал производство новых кроссоверов М70 и М90, сообщает РИА «Новости».

    Линейка «М» станет первой в своем роде для бренда: каждая из моделей изготовлена на новой платформе и комплектуется турбированными двигателями, а также девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

    М70 и М90 получили бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2 литра с турбиной. Модель М90 сразу оснащена полным приводом, а М70 пока будет иметь только передний, однако с возможностью выпуска полноприводной версии в будущем.

    Автомобили будут производиться на принципиально иной платформе и комплектоваться производительными и эффективными турбированными двигателями с »классической« трансмиссией 9AT, передним и полным приводом, - подчеркнули в пресс-службе производителя.

    Разработчики заверили, что кроссоверы прошли все необходимые сертификации и тестирования по российским стандартам. Подробности о комплектациях и старте продаж производитель обещает раскрыть позже.

    По словам представителей компании, линейка «М» займет новую рыночную нишу и на первом этапе будет состоять из двух моделей в C-SUV и D-SUV сегментах. Текущие модели бренда – «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е», седан «Москвич 6» и кроссовер «Москвич 8» – останутся в продаже. Технологическим партнером выступает ПАО «КамАЗ».

    Старт продаж модели «Москвич-8» состоялся в июле, а базовая цена в дилерских центрах составляла почти 3 млн рублей.

    При этом в апреле сообщалось, что средняя цена «Москвича-3» снизилась на 18,4% – до 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    16 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

    По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.

    Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.

    Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.

    16 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    Минобороны показало кадры «уничтоженной Украиной» подлодки
    @ Кадр из видео Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило видео с российской подлодкой Черноморского флота.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале телеканала «Звезда», видна подлодка, о якобы уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины, стоящая целой в бухте Новороссийской военно-морской базы.

    Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев отметил, что ни один корабль или подводная лодка Черноморского флота, а также их экипажи, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

    Ранее Минобороны опровергло сообщения СБУ о якобы «уничтожении» российской подлодки.

    16 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России

    Politico: Бельгия потребовала от ЕС дополнительных гарантий для изъятия российских активов

    Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на изъятие активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Бельгии отвергли последнее предложение послов ЕС о согласовании экспроприации российских активов, заявив о необходимости дополнительных гарантий из-за риска ответных мер Москвы, сообщает Politico.

    По информации источников издания Politico, в предложении Евросоюза содержалось три пункта: компенсация Бельгии в случае исков и ответных мер со стороны Москвы, функционирование отдельной системы безопасности вне зависимости от общей суммы гарантий и запрет передачи средств Украине до предоставления гарантий. Также была предусмотрена одновременная денонсация двусторонних инвестиционных договоров с Россией всеми столицами ЕС, передает ТАСС.

    Дипломаты сообщили, что Бельгия отклонила инициативу, указав на необходимость дополнительных гарантий для предотвращения несоразмерных рисков. Чиновники страны добавили, что любые попытки игнорировать их требования будут бесполезны, а средства депозитария Euroclear останутся заблокированными.

    Президент России Владимир Путин говорил, что экспроприация активов будет актом воровства. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что правительству уже представлены варианты ответа на возможные действия стран Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит эти шаги без ответа.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву. Он назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае судебного разбирательства с Россией.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов вместо продления на каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъятия российских активов посягательством на систему резервов США.

    Между тем, исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    16 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Названа средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в декабре

    ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 15,63% в декабре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя максимальная ставка по депозитам в рублях в десяти ведущих банках страны в первой декаде декабря выросла до 15,63% годовых, следует из материалов Банка России.

    Неделей ранее показатель составлял 15,62% годовых, а во второй декаде октября – 15,5%, передает ТАСС. В мониторинг регулятора входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При расчетах учитываются только максимальные ставки по вкладам, доступным для любого клиента. Не принимаются во внимание вклады с капитализацией процентов, с дополнительными условиями, такими как приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление программ страхования жизни. В расчет не включаются и вклады, ставки по которым меняются в разные периоды размещения.

    В октябре банки повысили ставки по вкладам в рублях.

    16 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    ВМФ получил 19 кораблей и три подлодки с начала года

    Евтухов сообщил о передаче 19 кораблей и трех подлодок ВМФ РФ в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году отечественные судостроители завершили строительство 19 надводных кораблей и трех подводных лодок для Военно-морского флота России.

    В 2025 году российские судостроители сдали Военно-морскому флоту России 19 надводных кораблей и три подводные лодки. Об этом рассказал ТАСС начальник управления администрации президента России по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов на церемонии поднятия флага на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге.

    Он отметил, что среди новых подлодок – стратегический атомный ракетоносец «Князь Пожарский», которому, по словам Евтухова, нет аналогов в мире. Кроме того, флот пополнился двумя неатомными подводными лодками «Якутск» проекта «Варшавянка» и «Великие Луки» модернизированного проекта «Лада», построенными на «Адмиралтейских верфях».

    Евтухов подчеркнул, что при строительстве этих кораблей применялись исключительно отечественные разработки, а уровень импортозамещения в ВМФ составляет практически 100%. Он заявил: «Еще раз хочу сказать, у нас самый современный Военно-морской флот. Это подтверждается не только российскими, но и международными экспертами».

    По его словам, темпы обновления флота продолжают расти, а российские производители способны обеспечивать Военно-морской флот современными кораблями и подлодками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная судостроительная корпорация подписала контракт с Минобороны России на строительство серии многоцелевых дизель-электрических подводных лодок проекта 677М «Лада».

    А Средне-Невский судостроительный завод заявил о намерении продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением до 2050 года.

    До этого в Североморске прошла церемония приема в состав ВМФ первого патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин».

    16 декабря 2025, 18:34 • Новости дня
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина находится в квартире Полины Лурье без законных оснований, сообщили в Верховном суде России.

    Если Долина не покинет жилье добровольно в ближайшее время, вопрос о ее выселении будет рассмотрен судом нижестоящей инстанции, передает РИА «Новости».

    «Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», – заявили в Верховном суде.

    Ранее прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры. Напомним, Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.

    16 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель прокуратуры в Верховном суде выступил против удовлетворения жалобы Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

    Он заявил в суде, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, передает ТАСС. По словам представителя прокуратуры, Долина действовала под влиянием заблуждения в момент подписания документа. «Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», – заключил он.

    Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.

    Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.

    Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.

    16 декабря 2025, 06:24 • Новости дня
    Долину отстранили от новогоднего вечера в кафе «Пушкинъ»

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лариса Долина на фоне скандала с недвижимостью потеряла возможность выступить на новогоднем вечере в «Кафе Пушкинъ». Вместо нее организаторы пригласили Анжелику Варум.

    Специальным гостем новогоднего вечера в «Кафе Пушкинъ» в Москве вместо Ларисы Долиной станет Анжелика Варум, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные каналы кафе.

    При этом причины замены звезды представители «Кафе Пушкинъ» объяснять отказались.

    Ранее сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием вырезать Ларису Долину из фильма «Невероятные приключения Шурика».

    Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд России возражения относительно жалобы покупательницы квартиры Полины Лурье.

    Певица Лариса Долина после продажи своей квартиры в Хамовниках попросила оставить за собой пианино и стул, сообщила адвокат артистки Светлана Свириденко.

    15 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Лавров назвал Евросоюз главной угрозой в мире

    Лавров назвал действия элиты Евросоюза главной угрозой в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    По мнению Сергея Лаврова, главная угроза исходит от элиты ЕС, которая пытается подчинить себе национальные правительства и диктовать свои условия.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана» назвал действия Евросоюза главной угрозой на международной арене.

    «Я бы выделил в качестве одной, если не самой главной угрозы, действия Европейского Союза, вернее, элиты, захватившей власть в Брюсселе, которая пытается подчинить себе национальные правительства», – сказал министр, как передает ТАСС.

    Он добавил, что Европа исторически становилась «источником всех бед».

    В качестве примера министр привел рабовладельчество, крестовые походы и колониализм. Лавров также напомнил, что две мировые войны были начаты в Европе из-за иллюзорных амбиций, которые испытывали европейские лидеры.

    По словам главы МИД, сейчас Европа снова пытается диктовать свои условия, внешне связывая это с украинским кризисом. Он пояснил, что Брюссель заставляет страны ЕС пренебрегать интересами своих народов и подчиняться бюрократии, которую никто не выбирал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сравнил подход Европы к конфликту на Украине с действиями врача-двоечника.

    Представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей. Дейтонское соглашение не стало панацеей от всех бед и противоречий, заявил Лавров.

    15 декабря 2025, 21:53 • Новости дня
    Lada Iskra спрогнозировали попадание в топ-10 по объемам продаж в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж, в этот период было продано 668 автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    По его словам, в российском топе продаж она поднялась на 11 место. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, уточнил Целиков, передает ТАСС. Он добавил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

    «Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», – подчеркнул директор «Автостата».

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в стране на собственных сборочных линиях выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей, включая седаны, кроссоверы и гибриды.

    В сентябре «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» начали совместный выпуск автомобилей Lada Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» показал Lada Azimut на фестивале в Москве.

    16 декабря 2025, 03:51 • Новости дня
    Врач назвала регионы России с высоким уровнем заболеваемости гонконгским гриппом

    Tекст: Денис Тельманов

    Дальний Восток и Сибирь лидируют среди регионов России по заболеваемости гонконгским гриппом.

    В России гонконгский штамм вируса H3N2 чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева, передает РИА «Новости»

    Она добавила, что сейчас медики изучают эффективность от этого штамма вакцины, которая используется в России от гриппа.

    Врач напомнила, вирус A (H3N2), названным впоследствии гонконгской гриппом, впервые был обнаружен в 1968 году. Тогда в мире началась эпидемия, унесшая множество жизней. Сейчас вирус А стал обычным сезонным штаммом гриппа, не представляющим серьезной угрозы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России ожидается значительный рост заболеваемости гонконгским гриппом ближе к началу новогодних праздников,

    В случае всплеска заболеваемости в России могут перевести работников на удаленный формат.

