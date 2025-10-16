Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасёт. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Банки повысили ставки по вкладам в рублях
Несколько банков объявили о повышении ставок по депозитам в национальной валюте, максимальный уровень доходности теперь достигает 16% годовых, свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs.
Данные маркетингового агентства Marcs свидетельствуют о росте ставок по вкладам в рублях в ряде российских банков, передает РИА «Новости».
ВТБ сообщил о повышении ставок по рублевым депозитам: максимальная ставка по долгосрочным вкладам сроком от шести месяцев до полутора лет теперь составляет 15%, а по вкладам на три месяца для клиентов категорий «Прайм» и «Привилегии» – 16% годовых.
В «Яндекс банке» по закрытому вкладу на три месяца ставка увеличена на 1,5 процентного пункта и теперь также составляет 16%. По накопительному счету с подпиской ставка выросла на 1 п.п., достигнув 13% годовых.
МКБ повысил ставки по закрытым рублевым депозитам на шесть и 12 месяцев на 0,2–0,8 п.п. – теперь максимальная доходность достигает 15,7%. Повышение касается и пенсионных вкладов.
Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин отмечал, что высокие ставки сохранятся, пока ключевая ставка Банка России останется двузначной.
Госдума одобрила новые правила уведомления клиентов о переменных ставках вкладов.
ФНС России начала рассылать уведомления о налоге на вклады.
В июле крупнейшие российские банки пересмотрели условия по вкладам и снизили минимальные и максимальные ставки.