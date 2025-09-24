  • Новость часаВ результате удара дронов ВСУ по центру Новороссийска погибли мирные жители
    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу
    Минченко объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    На Пугачеву подали в суд из-за слов о Дудаеве
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс
    Власти объявили о планах продажи доли госпредприятий
    Минобороны рассказало об успехах штурма Купянска
    Путин назначил Гуцана генпрокурором России
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 14:35 • Новости дня

    Госдума уточнила условия информирования о банковских вкладах

    Госдума одобрила новые правила уведомления клиентов о переменных ставках вкладов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парламентарии в первом чтении утвердили новые требования к информированию граждан о параметрах вкладов при дистанционных банковских сделках, особенно при использовании переменных процентных ставок.

    Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, регламентирует порядок информирования физических лиц о параметрах банковских вкладов при оформлении дистанционных сделок, передает ТАСС.

    Документ вносит поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

    В частности, для вкладов с переменной процентной ставкой банки будут обязаны указывать значение ставки на дату подписания договора, а не на дату его заключения. Информация об изменении ставки должна предоставляться вкладчику не позднее трех рабочих дней с момента ее изменения. Это особенно важно для дистанционных сделок, где моменты подписания и заключения договора могут не совпадать.

    Банк России получит полномочия определять не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий вклада, что позволит гибко учитывать особенности цифровых сделок и различных договорных конструкций.

    Законопроект также уточняет порядок расчетных услуг операторов финансовых платформ, в том числе режим работы специального счета и возможность перечисления средств между бенефициарами без изменения общего остатка. По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, «это не просто технические поправки, а важный шаг к построению современной, защищенной и доступной финансовой экосистемы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений гражданам о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2024 год. Гражданам придется платить налог, если сумма их процентных доходов превышает установленный необлагаемый лимит.

    24 сентября 2025, 01:07 • Новости дня
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    Лукьянов ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что «озарение» президента США Дональда Трампа «относительно ситуации России и Украины» напоминает «бородатый анекдот».

    Лукьянов прокомментировал в Telegram «внезапное» сообщение Трампа в соцсетях, опубликованное после его речи в ООН и встречи с Владимиром Зеленским.

    По мнению Лукьянова, заявления Трампа напоминают отрывок из стихотворения Николая Некрасова «Железная дорога»: «Праздный народ расступается чинно.../ Пот отирает купчина с лица/ И говорит, подбоченясь картинно:/ «Ладно... нешто... молодца!.. молодца!../ С богом, теперь по домам, – проздравляю!/ (Шапки долой – коли я говорю!)/ Бочку рабочим вина выставляю/ И – недоимку дарю!..».

    Он также отметил, что высказывания президента США напоминают «бородатый анекдот», в котором «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета». «Вы главное оружие покупайте, а так – вольному воля...» – заявил Лукьянов.

    По словам Лукьянова, даже сам Трамп, вероятно, не знает, что он имеет в виду, называя Россию «бумажным тигром» и заявляя о способности Украины «вернуть себе все территории».

    «Но если в Москве истолкуют это как ответ на вчерашнее проявление [президентом России Владимиром] Путиным доброй воли относительно сохранения ограничений в рамках прежнего ДСНВ, то опровергнуть такое будет сложно. Ну и соответственно», – отметил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории». Трамп также назвал Россию «бумажным тигром».

    Президент России Владимир Путин ранее сообщил о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще год после его истечения.

    Комментарии (19)
    23 сентября 2025, 22:14 • Новости дня
    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»

    Трамп: При поддержке ЕС Украина может вернуть всю изначальную территорию

    Трамп заявил о способности Украины вернуть «всю территорию»
    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории, которые контролировал Киев, и даже «пойти еще дальше», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», – заявил Трамп, добавив, что «Украина могла бы вернуть свою территорию в изначальном варианте и, кто знает, возможно, пошла бы еще дальше».

    Трамп заявил, что для Украины «настало время действовать», так как, по его словам, «Россия испытывает большие экономические проблемы». Он выразил пожелания «всего наилучшего» как Москве, так и Киеву вне зависимости от будущего сценария развития событий, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что США продолжат поставлять оружие НАТО, а страны альянса могут распоряжаться этим вооружением по своему усмотрению. Кроме того, президент США назвал действия России на Украине «бесцельными». Он охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о затяжном характере украинского конфликта на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Трамп также призвал страны НАТО открывать огонь по российским самолетам при нарушении воздушного пространства альянса. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон считает необходимым для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (51)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза Корецкий заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине

    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия российских ударов привели к потере значительной части газодобычи и разрушению нефтепереработки на Украине, заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

    В интервью The Washington Post Корецкий заявил, что летом этого года нефтепереработка на Украине была полностью разрушена. Часть объектов, по его словам, была восстановлена, однако Украина уже готовится к возможным новым атакам перед грядущим отопительным сезоном, передает РБК.

    Он подчеркнул также, что в результате российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре в начале 2025 года было уничтожено примерно 42% суточной добычи газа,

    На прошлой неделе ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские истребители МиГ-29 прибыли на базу в Шираз, а Су-35 начнут поступать в Иран поэтапно.

    Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла в Иран, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

    Он заявил: «Российские МиГ-29 прибыли в Иран в качестве краткосрочного решения и находятся сейчас в Ширазе. Для долгосрочных решений постепенно прибывают истребители Су-35».

    Портал Didban Iran уточнил, что поставка МиГ-29 рассматривается как временная мера для усиления ВВС Ирана. Су-35 будут поступать партиями в рамках долгосрочного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке шагов Европы по восстановлению санкций против Ирана после их отмены в 2015 году.

    Комментарии (14)
    23 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сессии Генассамблеи ООН внимание привлекла видеозапись, на которой президент Польши Кароль Навроцкий, по мнению депутатов, явно использует стимулятор прямо во время пленарной сессии.

    Президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала, передает РИА «Новости». В интернете распространилась видеозапись, на которой Навроцкий, находясь на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, незаметно достает некий предмет из коробочки и кладет его в рот.

    Депутат от партии «Гражданская коалиция» Роман Гертых отметил: «Пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию. То, что он употребляет, – это не табак».

    Парламентарий от коалиции «Левые» Томаш Треля считает, что подобное поведение Навроцкого полностью скомпрометировало его. Треля добавил, что Навроцкий «закинуть за губу важнее Польши».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в президенты Польши Кшиштоф Навроцкий во время теледебатов с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским положил себе в рот пакетик, который многие приняли за снюс (запрещенное к продаже в Польше и многих других странах ЕС табачное изделие).

    Позже Навроцкий заявил, что это были пакетики с никотином, которые он называет жвачкой.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 01:59 • Новости дня
    Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале
    Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале
    @ Kika Press/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Итальянская актриса Клаудия Кардинале, снимавшаяся в фильмах режиссеров Сержио Леоне и Федерико Феллини, умерла в возрасте 87 лет, сообщил ее агент Лоран Саври.

    «Она оставила нам наследие свободной и вдохновленной женщины – и как женщины, и как артистки», – приводит слова Саври РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Кардинале запомнилась ролями в фильмах «Мать» и «Улица Паради, дом 588» режиссера Арни Вернея, а также в культовых лентах «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне и «Восемь с половиной» Феллини. Ее называли музой Лукино Висконти и Феллини.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные на финансирование обороны и безопасности, сообщило Министерство финансов.

    Минфин внес в правительство пакет изменений в Налоговый кодекс, большая часть которых предназначена для финансирования обороны и обеспечения безопасности страны, следует из сообщения на сайте Минфина.

    Так, с 2026 года стандартная ставка НДС будет увеличена с 20% до 22%, при этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, таких как продукты, лекарства, товары для детей. В сфере игорного бизнеса вводятся новые налоги: букмекеры будут платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Это повысит прозрачность отрасли и обеспечит учет реальных финансовых результатов компаний.

    Порог доходов для перехода на обязательную уплату НДС при упрощенной системе снижается с 60 млн до 10 млн рублей. Эта мера направлена против схем искусственного дробления бизнеса для минимизации налогов и обеспечит более плавный переход к общим условиям налогообложения для растущих компаний.

    Изменяется и система льготных тарифов страховых взносов для МСП: для торговли, строительства, добычи устанавливаются общие тарифы (30% до предельной базы и 15% свыше базы), а приоритетные отрасли (обработка, производство, транспорт, электроника и другие) сохраняют пониженные ставки. Минфин отмечает, что изначально льготы вводились для борьбы с безработицей во время ковида, но теперь их формат оптимизируется.

    С 2026 года коммерческие организации обязаны будут исчислять страховые взносы за руководителей, если выплачивают им зарплату ниже МРОТ, исходя из размера МРОТ, чтобы перекрыть схемы ухода от налогов через фиктивные выплаты.

    Также расширяются возможности применения федерального инвестиционного налогового вычета – льгота будет доступна для всех компаний, входящих в одну группу с инвестором, независимо от отрасли.

    Минфин подчеркивает, что стратегический приоритет изменений – финансовое обеспечение оборонных нужд, поддержка семей участников спецоперации на Украине, оснащение армии и модернизация оборонной промышленности. Новые нормы в случае их утверждения вступят в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Минфин заявил, что расходы на детский бюджет за три года превысят 10 трлн рублей.

    Соцобязательства и безопасность России названы приоритетами бюджета Минфин.

    Комментарии (21)
    23 сентября 2025, 22:18 • Новости дня
    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении

    Сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества Авакян укрылся в консульстве Армении

    Бывший чиновник Росимущества сбежал из суда и укрылся в консульстве Армении
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение экс-чиновника Бориса Авакяна определилось после его побега из Кронштадтского суда: он оказался в консульстве Армении на Васильевском острове.

    Борис Авакян, бывший чиновник Росимущества, сбежавший из Кронштадтского районного суда, находится на территории консульства Республики Армения в Петербурге, сообщает 47news. На вечер 23 сентября его местонахождение подтвердилось: Авакян укрылся в здании на Большом проспекте Васильевского острова, которое юридически считается территорией другой страны.

    Ранее Авакян имел российское гражданство, но в 2018 году отказался от него и занялся карьерой в Ереване. По информации издания, между Россией и Арменией отсутствует договоренность о взаимной выдаче граждан.

    К экс-чиновнику есть претензии правоохранительных органов обеих стран. В России его обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, в Армении – в незаконном пересечении границы и легализации доходов, добытых преступным путем.

    Прокуратура Петербурга ведет переговоры с дипломатами о выдаче Авакяна. В консульстве Армении на звонок корреспондента заявили, что Авакяна в здании якобы нет, несмотря на сообщения о его пребывании там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге в 2016 году бывший чиновник Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста перед регистрацией брака. Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что подозреваемый в мошенничестве Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны. В Екатеринбурге полиция задержала Ивана Корюкова, который ранее сбежал из СИЗО в начале сентября.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 06:19 • Новости дня
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Сийярто отметил, что Будапешт поддерживает усилия США по достижению мира на Украине, передает РИА «Новости».

    «Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», – заявил Сийярто в соцсети.

    Он также заявлял, что считает нереалистичным требование США ко всем европейским странам отказаться от российских энергоносителей. Сийярто объяснил, что для Венгрии отказ невозможен не из-за политических или идеологических причин, а по причине «физической реальности»: страна не сможет обеспечить себя энергоресурсами без российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:22 • Новости дня
    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов

    WP: Reliance Industries приобрела у России нефти на 33 млрд долларов

    WP: Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    @ Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конгломерат Reliance Industries с 2022 года закупил у России нефть на сумму около 33 млрд долларов, что составляет примерно 8% российского экспорта.

    Как сообщает The Washington Post, компания Reliance Industries, принадлежащая индийскому бизнесмену Мукешу Амбани, приобрела у России нефти на сумму порядка 33 млрд долларов с 2022 года. Это составило примерно 8% всех продаж сырой нефти из России в указанный период, отмечает издание со ссылкой на данные властей, передает РИА «Новости».

    В настоящее время Амбани оказался в центре дипломатического конфликта. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Индия прекратила закупки российской нефти, а также требует от правительства страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и союзников по НАТО за продолжение закупок энергоносителей из России.

    Индийские нефтепереработчики не собираются отказываться от покупки российской нефти, несмотря на переговоры с США.

    Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Макрон заявил, что Трамп не заслужил Нобелевскую премию

    Макрон: Трамп не может получить Нобелевскую премию из-за конфликта в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Франции подчеркнул, что Нобелевская премия мира не может быть вручена Дональду Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Дональд Трамп не может претендовать на Нобелевскую премию мира, пока не прекратит конфликт в секторе Газа, передает ТАСС.

    Макрон подчеркнул: «Нобелевская премия мира возможна только в том случае, если вы прекратите этот конфликт».

    По словам французского президента, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности для урегулирования ситуации, так как продолжают поставлять Израилю вооружения, используемые в военной операции в Газе. Макрон призвал Вашингтон оказать давление ради прекращения боевых действий, освобождения 48 заложников у ХАМАС и открытия гуманитарных коридоров.

    Он выразил надежду, что в ближайшие часы по итогам переговоров представители США смогут выработать надежный план урегулирования. Ранее в NBC сообщили, что Трамп заинтересован в получении Нобелевской премии мира, но не уверен в своей победе. 13 августа Белый дом опубликовал список лидеров семи стран, поддержавших выдвижение Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп несколько раз поднимал тему присуждения Нобелевской премии мира в телефонных разговорах с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Дональд Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды. Сам Трамп заявил об отсутствии интереса к Нобелевской премии.

    Комментарии (10)
    24 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Политолог Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине

    Чеснаков: Трамп открыл новый раунд войны на Украине
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отказался от посредничества, полностью передав финансовые и военные вопросы по Украине Европе и НАТО – а значит, стоит ждать как минимум еще одну зимнюю и летнюю военные кампании, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Чеснаков считает, что президент США Дональд Трамп фактически дистанцировался от процесса урегулирования конфликта на Украине и открыл новый раунд противостояния.

    «Финансовая поддержка Украины полностью перекладывается на плечи ЕС. Неслучайно Трамп указывает на то, что именно при поддержке Европы Украина может достигнуть своих целей. Про сами США он ничего не говорит», – написал Чеснаков в Telegram-канале.

    По оценке эксперта, военные вопросы теперь также лягут на страны НАТО, а США снимают с себя ответственность за военную помощь Украине и вопросы обороны Восточной Европы.

    Эксперт считает, что «пожелание удачи» сторонам конфликта со стороны Трампа намекает на отсутствие ограничений для участников и на возможность нового витка эскалации. Чеснаков предполагает, что после усиления боевых действий стороны могут осознать невозможность достижения целей военными методами, после чего Вашингтон может вернуться к посреднической роли в урегулировании ситуации.

    «А это значит, что нас ждет как минимум еще одна зимняя и летняя военные кампании», – заявил Чеснаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что поддержка Евросоюза может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше». Он также отметил, что для Киева «настало время действовать».

    Трамп считает, что конфликт на Украине продлится еще долго.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что кризис на Украине перешел на новый этап эскалации.

    Комментарии (11)
    23 сентября 2025, 21:34 • Новости дня
    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии

    Российские средства контроля не зафиксировали нарушений границ Норвегии

    Посольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
    @ J.W.Alker/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона не обнаружила подтверждений нарушений воздушных границ Норвегии по результатам анализа собственных данных объективного контроля.

    Власти Норвегии ранее обратились к российской стороне с утверждениями о нарушениях воздушных границ, сообщает ТАСС. Посольство России в Норвегии прокомментировало ситуацию, подчеркнув, что информацию о предполагаемых инцидентах страна получила от МИД Норвегии и рассмотрела с должной серьезностью.

    В комментарии посольства отмечается: «Подтверждаем, что МИД Норвегии передавал информацию по упомянутым инцидентам, к которой мы отнеслись со всей серьезностью.

    Однако сведения, озвученные норвежской стороной, данными российских средств объективного контроля не подтвердились». Таким образом, российские технические средства не обнаружили фактов нарушений воздушных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Североатлантического договора пообещала принять жесткие меры в ответ на возможное нарушение воздушных границ государств-участников.

    Североатлантический альянс не обнаружил непосредственной угрозы после инцидента с российскими истребителями, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что если обломки ракеты или воздушного судна, нарушившего воздушное пространство Польши, упадут на территории НАТО, Россия не должна жаловаться в ООН.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2025, 15:15 • Новости дня
    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь

    FT: Китайское торговое судно впервые зашло в Севастополь с 2014 года

    Иностранное торговое судно впервые с 2014 года зашло в Севастополь
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайское грузовое судно Heng Yang 9, зарегистрированное под флагом Панамы, совершило заход в Севастополь, находящийся под западными санкциями с 2014 года, пишет Financial Times (FT).

    Это первый случай с момента введения санкций, когда крупное иностранное судно посетило порт на территории Крыма, контролируемой Россией, отмечает FT, передает ProFinance. Суда из Китая ранее избегали подобных маршрутов, несмотря на отказ Пекина присоединиться к санкциям.

    По данным транспондера, Heng Yang 9 покинул Стамбул 2 сентября и уже 6 сентября был замечен в Новороссийске. В официальных документах судно должно было направиться в порт Кавказ, однако спутниковые снимки за 9 и 11 сентября свидетельствуют об ином: судно не появлялось там, а уже 14 сентября оказалось в Севастополе, пишет издание. После этого контейнеровоз вновь скрыл свое местоположение, а затем появился в Стамбуле, где расположение контейнеров на палубе совпадало с тем, что фиксировалось в Крыму.

    Украинские официальные лица заявляют, что судно посещало порт Севастополь «как минимум трижды в последние месяцы, а один из этих заходов в сентябре подтвержден с помощью спутниковых снимков и данных транспондера». В частности, по информации офиса президента Украины, летом судно находилось в Севастополе с 19 по 22 июня и вновь заходило туда 15 августа для загрузки 101 контейнера. После этих визитов Heng Yang 9 направлялся в порты Турции и Египта.

     «Мы считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и ожидаем, что международные компании будут избегать взаимодействия с территориями, контролируемыми Россией», – заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, суда, посещающие такие порты, «рискуют оказаться в санкционных списках».

    Как пишет FT, анализ Lloyd’s List показал, что судно «фальсифицировало свои координаты, используя транспондер». Крымские активисты опубликовали фотографии, на которых Heng Yang 9 пытался скрыть свое имя, прикрывая его белыми простынями. Владелец судна, компания Guangxi Changhai Shipping Company, отказался от комментариев, а МИД Китая в очередной раз рекомендовал гражданам и компаниям избегать контактов со спорными территориями, однако официального ответа на инцидент пока не последовало.

    В прошлом году на Украине арестовали заходившее в порт Севастополя судно.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 09:10 • Новости дня
    Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы

    Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы в кабмин

    Минфин подготовил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство получило сбалансированный и устойчивый проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщил Минфин России.

    Проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы был внесен в правительство, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы Минфина говорится, что вместе с этим пакетом также были внесены поправки в бюджет 2025 года и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

    В ведомстве подчеркнули, что подготовленный проект бюджета сбалансирован и устойчив, что имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

    Ключевыми приоритетами нового бюджета названо выполнение всех социальных обязательств, финансовое обеспечение обороны и безопасности, поддержка семей участников спецоперации на Украине и достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом.

    В министерстве также отметили, что документ сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

    Министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что бюджет на ближайшие три года призван поддержать смягчение текущей денежно-кредитной политики.

    Ранее Силуанов заявил, что формирование бюджета с выверенными приоритетами является основной стратегической задачей министерства финансов.

    По словам министра, проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов намерены формировать по принципам, закрепленным в законодательстве.

    Комментарии (0)
    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Перейти в раздел

    Китай заставил Польшу открыть дорогу в Европу

    Всего две недели продержала Польша полностью закрытой границу с Белоруссией. Уже в ночь на 25 сентября железнодорожный транзит по гигантской ж/д магистрали через всю Евразию будет снова открыт. Что заставило Варшаву пойти на попятную и почему перед нами не только пример русофобии, но и эпизод глобального противостояния между Китаем и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
