Госдума уточнила условия информирования о банковских вкладах

Госдума одобрила новые правила уведомления клиентов о переменных ставках вкладов

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, регламентирует порядок информирования физических лиц о параметрах банковских вкладов при оформлении дистанционных сделок, передает ТАСС.

Документ вносит поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

В частности, для вкладов с переменной процентной ставкой банки будут обязаны указывать значение ставки на дату подписания договора, а не на дату его заключения. Информация об изменении ставки должна предоставляться вкладчику не позднее трех рабочих дней с момента ее изменения. Это особенно важно для дистанционных сделок, где моменты подписания и заключения договора могут не совпадать.

Банк России получит полномочия определять не только форму, но и порядок заполнения таблицы условий вклада, что позволит гибко учитывать особенности цифровых сделок и различных договорных конструкций.

Законопроект также уточняет порядок расчетных услуг операторов финансовых платформ, в том числе режим работы специального счета и возможность перечисления средств между бенефициарами без изменения общего остатка. По словам члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, «это не просто технические поправки, а важный шаг к построению современной, защищенной и доступной финансовой экосистемы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений гражданам о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2024 год. Гражданам придется платить налог, если сумма их процентных доходов превышает установленный необлагаемый лимит.