Грузия назвала Евросоюз главной жертвой войны на Украине

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу» заявил, что для его страны «полностью меняется данность» из-за «регресса ЕС в плане экономики, демократии, прав человека, свободы слова».

«По всем направлениям положение очень тяжелое и тенденции являются очень тяжелыми», – сказал он.

«Евросоюз год от года, день за днем становится все слабее. Доля ЕС в мировой экономике за 17 лет снизилась с 30 до 17%», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что аналогичные позиции по ЕС декларируют сегодня США.

«Наша конституционная задача, наша провозглашенная цель – стать членами Евросоюза, поэтому мы субъективно заинтересованы в развороте от негативных к позитивным тенденциям в ЕС», – заявил он.

Премьер-министр Грузии предположил, что «оптимизм на улучшение ситуации связан с завершением войны на Украине».

«Но если продолжатся отступления по экономике, демократии, правам человека и так далее, это полностью меняет данность для нас», – заявил председатель правительства Грузии.

Ираклий Кобахидзе также заявил, что на положении дел в ЕС сказывается «борьба президента США Дональда Трампа с «глубинным государством».

«Если в этой борьбе победят неформальные силы, регресс в Евросоюзе станет необратимым, если же победит администрация Дональда Трампа, у ЕС будет больше шансов усилить позиции», – сказал он.

«Тут главное, в чем интерес неформальных сил по отношению к ЕС, – отметил премьер-министр Грузии. – Кто-то хочет довести до конца процесс ослабления ЕС. Мы должны наблюдать за этим».

По словам Ираклия Кобахидзе, от войны сейчас «самой большой жертвой среди крупных игроков оказался Евросоюз, получивший огромный экономический ущерб».

Председатель грузинского кабмина объяснил этот ущерб «постепенной утратой Евросоюзом российского рынка, который был важен для его экономики и в целом для Европы».

Также, по его словам, ЕС потерял российские природные ресурсы.