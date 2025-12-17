  • Новость часаПутин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»
    Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: Цели СВО будут достигнуты
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    17 декабря 2025, 16:35 • Новости дня

    Путин указал на нарушение обещаний по нерасширению НАТО на Восток

    Путин: НАТО неоднократно нарушало обещания о нерасширении на Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на Восток, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

    Путин напомнил, что страны Запада публично обещали не расширять альянс, однако, по его словам, «одна волна расширения за другой» последовала несмотря на эти заявления, передает РИА «Новости».

    «Мы настаиваем просто на исполнении данных нам обещаний. Публично же было заявлено, что никакого расширения НАТО на Восток не будет. Ну и что? Плевать хотели – одна волна расширения за другой. Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», – подчеркнул президент.

    Ранее на конференции в Берлине генсек НАТО Марк Рютте предпочел не отвечать на вопрос о дальнейшем расширении НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    17 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    17 декабря 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин: Ряд деятелей в Европе забыли об ответственности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной, а некоторые европейские лидеры действуют исходя из личных интересов, забывая об ответственности.

    Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

    В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

    Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    17 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время расширенного заседания Минобороны президент России Владимир Путин отметил, что РФ обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    На расширенном заседании Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил о достижениях страны в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    «Главное, что произошло за время проведения специальной военной операции заключается в том, что Россия вернула себе статус полного суверенитета, Россия стала во всех смыслах этого слова суверенной страной», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    17 декабря 2025, 01:26 • Новости дня
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    17 декабря 2025, 16:21 • Новости дня
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    Путин: Развал украинской государственности видно по «золотым унитазам»
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что признаки развала украинской государственности очевидны по таким деталям, как «золотые унитазы».

    «Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также заявил о резком росте числа случаев дезертирства среди украинских военнослужащих – только зарегистрированных уголовных дел по этой статье на Украине насчитывается более 100 тыс. «А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации», –сказал он, пишет ТАСС.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что обрушение обороны украинских войск неизбежно, а западные страны уже начали это признавать.

    6 декабря журналист Пол Стейган сообщил, что число дезертиров в украинской армии в 2025году выросло до 182 тыс. человек, что вдвое больше прошлогоднего показателя на фоне ежедневных сообщений о новых успехах российских войск.

    17 декабря 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал бредом заявления о «нападении России на Европу»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что слова о якобы готовящемся нападении России на европейские страны не соответствуют действительности и раскручиваются европейскими политиками ради собственных интересов.

    Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал ложными и бредовыми заявления европейских политиков о якобы существующей угрозе нападения России на Европу, передает ТАСС.

    «Уже неоднократно говорил: это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам!» – отметил глава государства в ходе выступления. Он добавил, что такие утверждения делаются осознанно.

    Путин подчеркнул, что политики в странах Европы специально нагнетают истерию и сознательно вбивают людям в головы страх перед якобы неизбежным военным столкновением с Россией.

    По его словам, подобные действия продиктованы не интересами населения, а личными или групповыми политическими амбициями. Президент указал, что ответственные политические деятели забывают о своей ответственности, руководствуясь сиюминутными выгодами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации на Украине. Российские войска продвигаются вперед и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

    Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

    17 декабря 2025, 13:53 • Новости дня
    Путин: ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    Путин: ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    За этот год российские военные освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города, которые были превращены противником в укрепленные районы с долговременными фортификациями, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

    «В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства также подчеркнул, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Он подчеркнул, что российские военные сохраняют контроль над ситуацией.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    На прошлой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    16 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Песков: Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» примут участие зарубежные журналисты, включая представителей из недружественных государств, передает РИА «Новости».

    «Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков.

    Песков в эфире «России 24» сообщил, что Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии «Итогов года» вопросы с министрами и вице-премьерами, передает ТАСС.

    Песков также рассказал, что по завершении прямой линии президент может встретиться с героями спецоперации, которые принимали участие в обработке обращений граждан. Во вторник он посетил кол-центр прямой линии с Путиным. Он поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений. «Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. В декабре 2024 года Путин подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    17 декабря 2025, 09:39 • Новости дня
    Названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы

    ОП: Наибольшие ограничения на въезд для россиян установили страны Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В список государств с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России вошли страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польша и Чехия, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

    Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие трудности для поездок россиян связаны со странами Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, а также Польшей и Чехией. По его словам, Эстония, Латвия и Литва, Дания, Норвегия и Финляндия, Нидерланды и Бельгия, Польша и Чехия отказались выдавать визы и закрыли въезд для граждан России, передает ТАСС.

    Максимов отметил, что формально въезд россиянам в эти государства запрещен даже при наличии действующей шенгенской визы.

    «Де-факто въезд в эти страны через другие страны Шенгена для россиян остается возможным», – отметил Максимов.

    Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, что не позволяет проверять соблюдение ограничений при перемещении, например, в Польшу или Эстонию.

    Сейчас Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств с отмененным внутренним пограничным контролем. Для поездок необходима шенгенская виза, по которой можно официально перемещаться по всем странам зоны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Латвия заняла третье место, Литва, Финляндия, Эстония – пятое место, Дания – седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    16 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин отметил роль комиссии по гостайне в обеспечении безопасности

    Путин подчеркнул вклад комиссии по гостайне в укрепление нацбезопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поздравлении к 30-летию комиссии по гостайне президент РФ Владимир Путин выделил ее вклад в укрепление национальной безопасности, а также серьезный опыт и важную деятельность по рассекречиванию архивов.

    Поздравительное послание президента РФ Владимира Путина участникам заседания по случаю 30-летия Межведомственной комиссии по защите государственной тайны опубликовано на сайте Кремля.

    В своем обращении президент подчеркнул, что за минувшие годы комиссия накопила значительный опыт и укрепила потенциал, а также сыграла существенную роль в обеспечении национальной безопасности страны. Путин указал на ключевую работу комиссии по подготовке нормативных документов, которые регулируют режим секретности и вопросы допуска граждан и организаций к государственной тайне.

    Президент отдельно отметил деятельность комиссии по рассекречиванию архивных материалов и восстановлению исторической правды. В поздравлении глава государства выразил убежденность в том, что участники комиссии продолжат добросовестно выполнять поставленные перед ними задачи на благо страны и ее граждан. Путин пожелал членам комиссии успехов в дальнейшей работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Владимир Путин направил официальное поздравление по случаю открытия филиала Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске.

    Ранее указом Путина добавили новый раздел о госполитике в сфере мобилизационной подготовки в перечень сведений, подлежащих государственной тайне.

    До этого сообщалось, что порядок оформления допуска к государственной тайне в Министерстве обороны будет устанавливать глава военного ведомства по согласованию с ФСБ согласно новому указу президента.

