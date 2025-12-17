Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?4 комментария
VK Education обучила 310 тыс. студентов и школьников в 2025 году
Более 310 тыс. студентов и школьников прошли обучение на курсах VK Education в 2025 году.
Программы охватывали искусственный интеллект, машинное обучение, информационную безопасность, креативные индустрии и веб-разработку, сообщает VK. В топ-курсов вошли основы ИИ, алгоритмы и структуры данных, базовый Python и продакт-менеджмент в IT.
Партнерская сеть VK Education пополнилась 37 вузами, среди которых МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, ИТМО и другие. В этом году впервые стартовала единая программа практик сразу для студентов 11 университетов. Пройти практику в VK смогли 1,2 тыс. студентов по всей стране.
VK Education реализовала 135 образовательных программ, а число участвовавших в проектных кейсах студентов составило почти 5 тыс. человек. Самыми популярными задачами среди них оказались кейсы по анализу пользователей соцсетей, безопасности и разработке мини-приложений.
Олимпиады VK Education объединили более 200 тыс. школьников и студентов по направлениям от информатики и математики до креативных индустрий. Профориентационные проекты платформы охватили свыше 3 млн школьников по всей стране.
Число экспертов, преподавателей и менторов компании превысило 1,1 тыс. человек, участвовавших в реализации образовательных программ и олимпиады.