Стало известно о планах СК ходатайствовать об аресте напавшего на школу в Одинцово
Следственный комитет намерен ходатайствовать о заключении под стражу 15-летнего подростка, обвиняемого в нападении на учебное заведение в поселке Горки-2.
Соответствующее ходатайство будет направлено в один из судов Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, обвиняемому по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», – заявил собеседник агентства.
Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранения получил охранник. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении.
Атаковавший школу в Одинцово несовершеннолетний признал свою вину в нападении.