Стало известно о планах СК ходатайствовать об аресте напавшего на школу в Одинцово

Tекст: Валерия Городецкая

Соответствующее ходатайство будет направлено в один из судов Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«СК направит ходатайство в один из столичных судов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 15-летнему несовершеннолетнему, обвиняемому по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», – заявил собеседник агентства.

Напомним, при нападении подростка в школе Подмосковья умер ребенок, ранения получил охранник. По данным СК, подозреваемый ранее учился в том же самом заведении.

Атаковавший школу в Одинцово несовершеннолетний признал свою вину в нападении.