Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии, сообщает Euractiv.
Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера поддержать предложение о предоставлении Украине займа, профинансированного за счет замороженных российских активов, размещенных на площадке Euroclear в Бельгии, передает Euractiv.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ведется работа с бельгийскими властями по дополнительным гарантиям по этому проекту.
Пока Де Вевер не дал согласия, указывая на возможный риск для экономики страны, если Россия решит вернуть свои активы – большая их часть находится именно в Бельгии. Поздно вечером во вторник дипломаты пытались согласовать дополнительные гарантии для Бельгии, однако существенного прогресса достигнуто не было. Решение о судьбе займа переносится на национальных лидеров, которые должны собраться на саммите в Брюсселе.
По правилам Евросоюза, для одобрения займа потребуется квалифицированное большинство – не менее 15 стран, представляющих 65% населения блока, формальное согласие Бельгии при этом не обязательно. Несмотря на это, все больше стран и чиновников выражают опасения по поводу политических последствий такого шага вопреки бельгийской позиции.
Скепсис по поводу схемы высказывали Чехия, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия, хотя большинство столиц поддерживает инициативу.
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ищет минимум квалифицированное большинство, и не исключил, что консультации займут до трех дней.
Украина, в свою очередь, считает опасения Бельгии необоснованными и называет их неубедительными, отмечая, что они «отражают российскую пропаганду».
Ранее издание Politico сообщило, что отказ от предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов может навредить репутации Евросоюза.
Бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.
Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.
Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа столкнется с юридическими и экономическими рисками, а ее инвестиционный климат может существенно ухудшиться.