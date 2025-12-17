  • Новость часаЕврокомиссия не смогла убедить Бельгию поддержать «репарационный кредит» Киеву
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    17 декабря 2025, 09:59

    Путин исполнил желания обратившихся на прямую линию двух детей

    Обратившиеся на прямую линию дети попросили у Путина кимоно и полет на самолете

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся к нему перед предстоящей прямой линией, сообщает «Россия 24».

    Одиннадцатилетний Владимир, занимающийся дзюдо, получил от главы государства кимоно синего цвета.

    «Удивительное чувство – сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», – отметил мальчик.

    Еще одному ребенку – юнармейцу Егору из Алтайского края – Путин помог осуществить мечту полетать на сверхлегком самолете. Егор объяснил, что ранее не мог реализовать это желание из-за проблем со здоровьем, и решил обратиться за помощью к президенту, зная, что тот уже помогал другим детям.

    В беседе с Первым каналом мальчик добавил, что был потрясен эмоциями от полета, и отметил необыкновенную красоту с высоты птичьего полета.

    Программа «Итоги года», совмещенная с большой пресс-конференцией и прямой линией, состоится 19 декабря. К этому моменту поступило более 1,6 млн обращений от россиян, и вопросы будут приниматься до окончания эфира.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин лично анализирует обращения россиян и данные министерств перед прямой линией.

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    15 декабря 2025, 13:59
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    15 декабря 2025, 14:10
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    16 декабря 2025, 19:10
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    15 декабря 2025, 18:34
    Американский словарь назвал слово года

    Американский словарь Merriam-Webste назвал «слоп» главным словом 2025 года

    Американский словарь назвал слово года
    @ Stephan Savoia/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский словарь Merriam-Webster выбрал slop («слоп») в качестве слова 2025 года.

    Как отмечается в сообщении, slop теперь означает «низкокачественный цифровой контент, создаваемый в больших количествах и с помощью ИИ: абсурдные видеоролики, фейковые новости, несуразные книги и все прочие низкокачественные сгенерированные медиапродукты», передает Ura.ru.

    Термин slop описывает новый масштаб массового цифрового контента низкого качества, связанный с распространением нейросетей и автоматической генерацией текстов, видео и изображений. В последние месяцы это слово стало активно использоваться для обозначения потоковых и цифровых публикаций, создаваемых без участия человека, а также интернет-мемов и так называемых инфошумов.

    Само слово slop известно в английском языке с XVIII века – тогда им называли слякоть, грязь и пищевые отходы. Сегодня этот термин приобрёл новые коннотации и закрепился как метафора для информационных «отходов» цифровой эпохи.

    Ранее сообщалось, что в русском языке главным словом 2025 года признано слово «победа», оно стало самым популярным в этом году.

    16 декабря 2025, 21:53
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов может обернуться штрафом, рассказал юрист Иван Соловьев.

    «Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.

    В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

    Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.

    Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.

    Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих.

    15 декабря 2025, 17:20
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    15 декабря 2025, 13:21
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Якушевым в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир ПУтин проведет открытую для СМИ встречу с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Кремле, где планируется обсудить вопросы партийной повестки.

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, сообщает ТАСС. О предстоящем мероприятии сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча пройдет в открытом для СМИ формате. «Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности партии, а также перспективы ее участия в политической жизни страны. Подробности переговоров станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции провели встречу в Ашхабаде 12 декабря.

    15 декабря 2025, 15:48
    Адвокат: Новогодний подарок может быть расмотрен как взятка или коммерческий подкуп

    Адвокат Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В преддверии Нового года в России традиционно увеличивается обмен подарками между коллегами, партнерами и контрагентами, однако вместе с этим растут и юридические риски, отметил адвокат Антон Пивоваров.

    Пивоваров объяснил, что для госслужащих и работников бюджетных организаций действует жесткое ограничение: нельзя принимать подарки, связанные с выполнением должностных обязанностей, за исключением сувениров стоимостью до 3 тыс. рублей, протокольных подарков или подарков на официальных мероприятиях, передает «Газета.Ru».

    Однако даже дешевый презент может вызвать вопросы у правоохранительных органов, если он выглядит как благодарность за определенные действия или бездействие должностного лица. «Юридическая логика простая: важно даже не сколько стоит подарок, а зачем он был передан и существует ли какая-либо зависимость между дарителем и получателем», – отметил Пивоваров. Особенно строго такие ситуации рассматриваются при наличии деловой переписки или иных свидетельств возможной выгоды.

    В коммерческом секторе закон не устанавливает лимит стоимости подарков, однако каждая компания вправе вводить свои внутренние стандарты: определять лимиты, фиксировать подарки или требовать отчетности сотрудников. Передача дорогих подарков – алкоголя, гаджетов, путевок – может рассматриваться как коммерческий подкуп, особенно если подарок сопровождается выгодными контрактами или решениями по закупкам.

    Адвокат советует избегать излишней личной ориентации подарков и выбирать символические презенты вроде сувениров, канцелярских принадлежностей или корпоративной продукции. Если возникают сомнения, лучше ограничиться официальным поздравлением, которое даже можно опубликовать на сайте компании.

    Нарушение антикоррупционных запретов может привести для получателя к служебной проверке, увольнению «в связи с утратой доверия», административной или уголовной ответственности. Для дарителя также предусмотрены значительные риски: от штрафа до реального лишения свободы при попытке повлиять на решения должностного лица. Эксперт подчеркивает, что новогодний корпоративный этикет не отменяет требований закона, и если подарок воспринимается как благодарность за услугу или ожидание лояльности в будущем – это уже становится правовым риском.

    Ранее россияне назвали приемлемую цену новогоднего подарка для близких: для большинства опрошенных она составляет от 2 до 5 тыс. рублей.

    15 декабря 2025, 12:49
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    15 декабря 2025, 21:53
    Lada Iskra спрогнозировали попадание в топ-10 по объемам продаж в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объем реализации Lada Iskra на второй неделе декабря показал лучший результат с начала продаж, в этот период было продано 668 автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    По его словам, в российском топе продаж она поднялась на 11 место. При сохранении спроса модель может войти в топ-10 к концу 2025 года, уточнил Целиков, передает ТАСС. Он добавил, что Lada Iskra почти единственная модель из топ-25, которая показала рост (+10%) на прошедшей неделе.

    «Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», – подчеркнул директор «Автостата».

    Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в стране на собственных сборочных линиях выпускаются автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей, включая седаны, кроссоверы и гибриды.

    В сентябре «Автоваз» и «Автозавод Санкт-Петербург» начали совместный выпуск автомобилей Lada Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» показал Lada Azimut на фестивале в Москве.

    15 декабря 2025, 19:36
    Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предполагающие штраф до 20 тыс. рублей за отсутствие уведомления военкомата о переезде сроком более трёх месяцев независимо от периода призыва.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

    Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

    В России увеличили максимальный штраф за несообщение о смене места жительства в военкомат до 20 тыс. рублей.

    15 декабря 2025, 20:30
    Путин продлил запрет поставок нефти по потолку цен

    Путин продлил до 30 июня 2026 года ограничения поставок нефти по потолку цен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по установленному потолку цен увеличен до 30 июня 2026 года, закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку до 30 июня 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

    Изначально этот запрет действовал до конца 2025 года, но новым документом срок продлен еще на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть.

    14 декабря 2025, 16:02
    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    16 декабря 2025, 16:52
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    17 декабря 2025, 01:26
    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией

    Лукашенко: Зеленский не хочет идти на сделку

    Лукашенко заявил о нежелании Зеленского заключать мирное соглашение с Россией
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сейчас не заинтересован в соглашении по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Зеленский не хочет идти на сделку», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на Newsmax TV.

    Лукашенко подчеркнул, что Зеленский осознает риск исчезновения Украины с политической карты. По мнению Лукашенко, дальнейшее продолжение конфликта может привести к «глобальной войне» с применением всех видов вооружения. При этом Лукашенко считает, что Зеленский все же «хочет мира», но позиции Москвы и Киева по вопросу о том, чем должен закончиться конфликт, «разные».

    По словам белорусского лидера, он полностью уверен, что президент России Владимир Путин сейчас стремится к миру. «Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина», – сказал Лукашенко.

    Белорусский президент отметил, что на сегодняшний день важно исключить подозрения России в том, что прекращение огня используется для перевооружения Украины западным оружием.

    Лукашенко считает, что США должны участвовать в урегулировании, иначе мир невозможен. Однако, по его словам, урегулирование зависит не только от президента США Дональда Трампа. Он уверен, что в случае разочарования США конфликт на Украине продлится до тех пор, пока на ситуацию не повлияют силы, вынуждающие Зеленского пойти на мир.

    Лукашенко подчеркнул, что конфликт влияет на всех соседей: «У нас есть две воюющие стороны – Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит».

    «Любая война заканчивается миром», – сказал Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей США и Зеленского. После переговоров спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил о прогрессе.

    15 декабря 2025, 18:07
    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

    Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин выступил идейным архитектором обновления «Народной программы» «Единой России», она приведена в соответствие с национальными целями и нацпроектами. Также подтвержден приоритет интеграции ветеранов СВО в политическую систему страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    «Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

    Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

    Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

    Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

