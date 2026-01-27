В Тверской области при пожаре нашли тела двух мужчин с признаками насилия

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тела двоих мужчин с признаками криминальной смерти нашли во время тушения пожара в квартире в городе Нелидово Тверской области, сообщает СУ СК России по региону. Сообщение о страшной находке поступило в следственный отдел 27 января.

На место происшествия прибыли следователь и криминалист, чтобы провести детальный осмотр квартиры. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 января в поселке Мирный Лихославльского округа Тверской области в пожаре погибли двое мужчин и женщина. До этого тела двух 17-летних подростков были обнаружены в частном доме в Твери. А в прошлом году в доме под Тверью нашли тела четверых несовершеннолетних.



