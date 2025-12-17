Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.0 комментариев
Глава Союзмолоко сообщил о снижении спроса на продукцию из-за роста цен
Глава Союзмолоко Белов заявил о падении спроса на молоко из-за роста цен
Увеличение себестоимости и значительный рост цен на молочную продукцию привели к снижению потребительского интереса, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику в 2023 и начале 2024 года, ситуация изменилась из-за роста себестоимости производства, в том числе под влиянием проводимой властями страны денежно-кредитной политики, сообщает «Россия 24».
«В 2023 году потребление молочных продуктов выросло примерно на 6%. В 2024 году оно выросло на 3%. Была отличная динамика», – заявил Белов.
По его словам, значительное удорожание молочной продукции особенно сказалось на спросе к концу прошлого и началу нынешнего года, что привело к заметному охлаждению интереса покупателей.
Тем не менее, участники рынка надеются на восстановление. Белов выразил уверенность, что уже к концу декабря спрос сможет вернуться на уровень 2024 года, а дальнейшее постепенное восстановление возможно не ранее второго или третьего квартала 2026 года. При этом переработка молока в фермерском секторе в текущем году выросла на 2,2%.
В то же время председатель Совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов рассказал, что до 2030 года компания намерена инвестировать порядка 100 млрд рублей в развитие производственных мощностей. На 2026 год запланированы вложения на сумму 9 млрд рублей, а основными проектами станут строительство цеха по напиткам на растительной основе, глубокая модернизация нескольких заводов и автоматизация линий. «Логика молока» также уделяет внимание развитию сырного направления и переработке сыворотки, применяя при этом современные технологии и искусственный интеллект.
Госдума рекомендовала правительству России ускорить разработку поправок в закон о стабилизации цен на продукты питания.
ФАС направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей, чтобы выяснить причины увеличения наценок на ряд продуктов.
Правительство России ранее добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение.