В Госдуме рекомендовали ускорить разработку закона о стабилизации цен на продукты

Госдума рекомендовала ускорить поправки к закону о стабилизации цен на продукты

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума рекомендовала правительству России ускорить работу над законопроектом, направленным на стабилизацию цен на определённые продукты питания, передает РИА «Новости».

Кроме того, депутаты призвали кабмин разработать меры по устранению перекоса цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией. Эта инициатива, по мнению авторов, направлена на обеспечение стабильности на внутреннем рынке продовольствия.

В документе также содержится предложение рассмотреть возможность замещения импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции российскими аналогами. Это должно стать возможным благодаря увеличивающемуся уровню самообеспечения отечественными продуктами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФАС направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей, чтобы выяснить причины увеличения наценок на ряд продуктов.

Эксперты подсчитали, что стоимость приготовления салата «Оливье» на Новый год составит 363 рубля при покупке продуктов в крупных торговых сетях.

12 ноября на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что за последние десять лет рост цен на основные продукты не превышал инфляцию.