МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках

В МЧС напомнили о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пресс-службе МЧС сообщили, что хранение личных вещей, таких как велосипеды, самокаты и коляски, в коридорах или на лестничных площадках запрещено по закону, передает пресс-служба ведомства. Нарушители получают административные предупреждения или штрафы.

«Велосипеды, самокаты, коляски – любые вещи на лестничных площадках и в коридорах могут стать серьезным препятствием для жильцов во время эвакуации. Хранить личные вещи в подъезде, вне мест, которые специально для этого предназначены, запрещено по закону», – отметили в МЧС.

Эксперты министерства пояснили, что ширина путей эвакуации регулируется строительными нормами и должна превышать 1,05 метра. Посторонние объекты, оставленные на общедомовых территориях, увеличивают пожарные риски и мешают эвакуации, кроме того, блокируют доступ к важным коммуникациям.

Штраф для обычных жильцов может достигать 15 тыс. рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей – 60 тыс. рублей. В случае гибели человека по вине владельца вещи может наступить уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Жалобы на подобные нарушения рекомендуется подавать в органы жилищной инспекции.

