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Компанию в Свердловской области закрыли на время за нарушение пожарной безопасности
Деревообрабатывающая организация в городе Невьянск в Свердловской временно прекратила деятельность, у нее выявили повторные нарушения противопожарных норм, сообщили в МЧС России.
Невьянский городской суд решил приостановить деятельность деревообрабатывающей фирмы на 25 суток, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Причиной стали многочисленные и повторяющиеся нарушения правил противопожарной безопасности, что создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей.
В ходе проверки было установлено, что предприниматель неоднократно пренебрегал требованиями законодательства в сфере пожарной безопасности. Категория пожарного риска объекта была переведена из разряда «значительный» в более опасный класс – «высокий».
Отмечается, что это первый случай в административной практике Свердловской области, когда к индивидуальному предпринимателю применена мера приостановки деятельности по такой статье.
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