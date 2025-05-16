В Забайкалье выявили 94 виновника масштабных пожаров

Tекст: Мария Иванова

С начала года в Забайкальском крае произошло более 460 лесных пожаров, сообщает ТАСС.

«С начала года в крае зарегистрировано уже 463 лесных пожара на площади 1,27 млн гектаров и 922 пожара сухой травы на общей площади 63,4 тыс. гектаров», – сообщили в МЧС.

Основной причиной возгораний стал человеческий фактор. Среди них – нарушение правил пожарной безопасности, перехлест проводов при сильном ветре и несанкционированные свалки возле дачных кооперативов.

В ведомстве также отметили, что установлены 94 виновника пожаров, в том числе 40 несовершеннолетних. Возбуждены три уголовных дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с начала года зафиксировали около двух тысяч лесных пожаров общей площадью 1,2 млн га, что значительно превышает показатели прошлого года.

В пятницу сообщалось, что шесть крупных лесных пожаров на территории Улетовского, Тунгокоченского и Читинского округов Забайкалья были ликвидированы за сутки на площади свыше 44 тыс. га.



