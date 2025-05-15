Площади лесных пожаров в России выросли в 2,5 раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Площади лесных пожаров в России с начала 2025 года достигли 1,2 млн га, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС. Количество зарегистрированных пожаров также увеличилось – зафиксировано около 2 тыс. возгораний, что на 20% выше прошлогоднего уровня. В Федеральном агентстве лесного хозяйства объяснили, что «лесопожарный сезон начался на месяц раньше обычного из-за малоснежной зимы и отсутствия влаги в почве».

Больше 80% всех пожаров в этом году пришлись на Забайкальский край, где ситуация резко ухудшилась уже во второй неделе апреля. К концу месяца в регионе был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации. Сложности в тушении пожаров связаны с труднопроходимым рельефом, гористой местностью и сильным ветром, а также отсутствием осадков более месяца.

В ведомстве подчеркнули, что основная причина возгораний – человеческий фактор. «Конечно, все лесные пожары в субъекте возникли по вине человека – палы травы и неосторожное обращение с огнем – вот настоящие причины лесных пожаров в Забайкальском крае, как и в других регионах страны», – отметили в Рослесхозе. Для борьбы с огнем в Забайкалье уже направлены более 380 специалистов федерального резерва и 440 бойцов из авиаотделений других регионов, и эта группировка может быть увеличена в случае необходимости.

В Рослесхозе также сообщили, что, несмотря на сложные условия, удалось не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Российское правительство выделило почти 20 млрд рублей на охрану лесов от пожаров в этом году, из которых 5,3 млрд рублей пойдут на создание и реконструкцию авиаотделений, что позволит повысить эффективность реагирования на Дальнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров. МЧС выявило 36 виновников ландшафтных пожаров в регионе. Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась.