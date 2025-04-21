В Забайкалье предотвратили 24 угрозы населенным пунктам из-за пожаров

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, глава МЧС России Александр Куренков заявил, что с начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы для населенных пунктов и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам.

«С начала пожароопасного периода в Забайкальском крае зарегистрировано 24 угрозы населенным пунктам и 9 угроз крестьянско-фермерским хозяйствам. Но благодаря своевременно принимаемым мерам перехода лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов не допущено. И на данный момент угроза населенным пунктам отсутствует», – подчеркнул Куренков.

По данным МЧСс начала 2025 года, на территории региона было зафиксировано 295 очагов лесных пожаров общей площадью более 266 тыс. гектаров. Это существенно превышает показатели аналогичного периода прошлого года, что связано с аномально высокими температурами воздуха и сухой, ветреной погодой на большей части Забайкалья.

21 апреля Александр Куренков прибыл в Читу для оценки ситуации, связанной с крупными природными пожарами. В соответствии с российским законодательством, координация сил для тушения лесных пожаров возлагается на Рослесхоз при Минприроды, а подразделения МЧС подключаются при непосредственной угрозе для населенных пунктов или по просьбе губернаторов и Минприроды.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальные погодные условия, включая малоснежную зиму и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф, а лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, где в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.