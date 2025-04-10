МЧС заявило об увеличении площади лесных пожаров в Забайкалье

Эксперт: Эстония угрожает блокадой Калининградской области

Депутат Колесник: Решение Эстонии топить «подозрительные» суда создает риски для Калининградской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Властям Эстонии следовало бы заняться разработкой инициатив, направленных на повышение уровня жизни собственных граждан. Но вместо этого они предпочитают нагнетать обстановку в Балтийском регионе», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Эстонский закон, разрешающий военным топить «подозрительные» суда, он иронично охарактеризовал «Фантомас разбушевался».

На протяжении длительного времени в Таллине «прогревали» тему якобы угрозы со стороны Москвы. Парламентарий напомнил, что практически в каждом инциденте с повреждением подводной инфраструктуры виноватой пытались выставить Россию, но эти действия выглядели нелепо. «Фактически все дно Балтийского моря усеяно кабелями. Случаи с их обрывом происходят часто и неумышленно. Дело в том, что якорь судна тащат по грунту, чтобы он зацепился», – уточнил Колесник.

Он подчеркнул: вина российской стороны в якобы «диверсиях» с подводными кабелями никогда не была доказана теми, кто громогласно озвучивал обвинения. На этом фоне решение разрешить эстонским военным топить суда вызывает ряд вопросов. «По каким критериям они станут определять, скажем, подозрительный танкер или нет? Как они собираются обосновывать свои предположения? Как будет проходить процедура потопления?» – рассуждает депутат.

По его мнению, цель этого закона – психологически воздействовать на Москву. «Я думаю, что Таллин не самостоятельно разрабатывал инициативу», – считает парламентарий. Он напомнил о планах США ввести ограничения в отношении судов, перевозящих российскую нефть через Балтийское море.

Собеседник допускает, что эстонская инициатива может осложнить движение танкерного флота по Балтике. «Поэтому следует подумать об организации их сопровождения военными кораблями», – акцентировал Колесник. Кроме того, решение Эстонии создает риски и для Калининградской области, снабжение которой происходит по морю. «Речь может пойти и о попытке блокады самого западного региона России. В Таллине должны понимать последствия такого шага», – заключил Колесник.

Ранее эстонский парламент (Рийгикогу) принял законопроект, позволяющий военным применять силу против торговых судов в Балтийском море, которые представляют угрозу для нацбезопасности, передает «Интерфакс».

Утверждается, что цель инициативы, ранее одобренной парламентским комитетом по гособороне, – защита инфраструктуры, армейских объектов, портов, оборудования или судов, оказывающих жизненно важные услуги. Эстонские военные получают право топить суда, которые, по их оценке, представляют опасность.

Такие меры будут применять, только если предотвратить угрозу другими способами невозможно и если возможный урон от судна выше, чем ущерб от его крушения. В Таллине уверяют, что экипаж корабля будет заранее оповещен о действиях военных и эвакуирован, отмечает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

«Это даст нам возможность действовать не только в территориальных водах – то есть в 12 морских милях, которые у нас и у каждой страны отсчитываются от берега и островов, но и в исключительной экономической зоне», – заявил Калев Стойческу, председатель комитета по национальной обороне. По его словам, Эстония в пресечении движения судов также будет «надеяться на сотрудничество с союзниками – Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами».

Напомним, в последнее время участились сообщения о разрывах кабелей в Балтийском море. Инциденты также затронули Германию, Швецию, Литву, Латвию и Финляндию. Представители стран НАТО обвиняли в этом Россию. При этом в ходе расследований специалисты не нашли доказательств того, что повреждения были результатом диверсий. Например, в Хельсинки сняли арест с танкера Eagle S.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов указывал, что версии о «российском следе» могут быть инспирированы для усиления присутствия НАТО в Балтийском море. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения направлены на создание препятствий для экспорта российской нефти и ограничения судоходства на Балтике.