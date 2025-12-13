Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию

Tекст: Денис Тельманов

Поставки афганских фруктов и овощей в Россию резкo выросли после закрытия афгано-пакистанской границы, передает РИА «Новости». Местные бизнесмены теперь поставляют большие объемы гранатов, винограда, бахчевых и яблок в Иран, Таджикистан, Узбекистан, а также в Россию.

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин заявил: «В Россию многократно увеличились поставки гранатов из Афганистана. С осени завезено и реализовано через торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края уже более 300 тонн афганских гранатов».

Также отмечается, что пробные партии афганского винограда и яблок быстро нашли спрос у российских покупателей, а бахчевые, привезенные осенью, сразу были раскуплены на рынках Москвы.

Хабибуллин отметил, что рентабельность поставок зависит от оперативной доставки, а раньше транзитные государства, такие как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Иран, задерживали экспорт, но теперь все страны стали допускать свободный транзит продукции.

По словам представителя делового центра, значительная часть афганского населения занята в аграрном секторе, и рынок сбыта существенно влияет на их благосостояние, особенно ввиду отсутствия складских хранилищ.

Хабибуллин выразил уверенность, что экспорт останется сезонным и регулярным благодаря заключенным между Москвой и Кабулом соглашениям.

