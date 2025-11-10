Лидер «Талибана» распорядился внедрить изучение ИИ в университетах Афганистана

Tекст: Мария Иванова

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада распорядился внедрить изучение искусственного интеллекта в программы университетов, передает ТАСС.

По информации канала TOLO News, министерство высшего образования страны подтвердило, что нововведение призвано стимулировать научный прогресс и развитие передовых технологий.

В рамках инициативы Ахундзада разрешил создание 633 новых учебных и административных подразделений в вузах страны. В этих подразделениях будет вестись преподавание компьютерных наук, инженерии, математики и, в частности, искусственного интеллекта.

Решение о расширении университетских программ было принято на фоне стремления властей улучшить качество образования и подготовить специалистов для работы с современными цифровыми технологиями. Ожидается, что это позволит усилить кадровый потенциал Афганистана в высокотехнологичных сферах.

Отметим, что в Афганистане 29 сентября полностью отключили интернет, поскольку верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада 17 сентября принял решение запретить оптоволоконный интернет и Wi-Fi.

Афганские власти ранее распорядились убрать изображения женщин из учебников. Также в стране запретили обучение по книгам авторов-женщин.