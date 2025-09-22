Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Афганские власти распорядились убрать изображения женщин из учебников
Власти Афганистана потребовали удалить изображения женщин из учебников английского
В Афганистане преподавателям столичного университета предписано убрать все изображения женщин из учебников английского языка под угрозой серьезных последствий.
Афганские власти приказали удалить изображения женщин из учебников английского языка, передает РИА «Новости». Как отметил портал Tolo news, соответствующее распоряжение поступило преподавателям кафедры английского языка и литературы в Государственном университете Кабула.
В сообщении издания в Telegram говорится: «Местные источники в кабульском университете сообщают, что талибы приказали преподавателям кафедры английского языка и литературы этого вуза удалить все изображения женщин из учебников английского языка».
По данным источников, указание было выдано комиссией по пересмотру содержания учебников и учебных программ. Преподавателям устно объяснили, что невыполнение распоряжения повлечет за собой серьезные последствия.
Ранее местные СМИ сообщали, что комиссия по пересмотру содержания забраковала 679 учебных изданий, поскольку они были признаны противоречащими шариату и государственной политике Афганистана.
Напомним, на прошлой неделе в афганских университетах запретили использовать для обучения книги, написанные женщинами, под ограничение попали около 140 изданий.
Ранее верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял окончательное решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi в стране.