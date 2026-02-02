МИД объяснил важность ограничения военного потенциала Украины

Tекст: Катерина Туманова

«Могу сказать, что с учётом всех анонсированных планов ускоренного приема Украины в милитаризирующийся стремительно Евросоюз, особое значение имеет ограничение военного потенциала самой Украины», – заявил дипломат РИА «Новости».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что Киев будет технически готов к вступлению в Евросоюз в первом полугодии 2026 года, а полностью – в 2027 году. Он выразил желание закрепить конкретную дату вступления Украины в ЕС в мирном договоре по итогам конфликта.

По словам Зеленского, Украина ведёт переговоры по открытию необходимых кластеров для подготовки к членству и рассчитывает на поддержку европейских стран.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО может привести к войне с Россией. Минобороны Украины заявило о согласовании с НАТО приоритетов сотрудничества.