Основателя майнинговой Bitriver Игоря Рунца обвинили в сокрытии средств
Основателю компании Bitriver Игорю Рунцу предъявили обвинение и отправили под домашний арест по делу о сокрытии средств компании, сообщили в правоохранительных органах.
«Рунец обвиняется по ч. 11 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)», – сообщил источник ТАСС.
В Замоскворецком суде Москвы добавили, что обвиняемый отправлен под домашний арест. Суть обвинений не раскрывается.
Согласно открытым данным, выручка Bitriver в 2024 году превысила 10 млрд рублей. Bloomberg оценивал состояние Рунца к сентябрю 2024 года в 230 млн долларов.
