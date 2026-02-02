Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.15 комментариев
Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе
Власти рекомендовали сделать окладную часть зарплаты работников образования основной составляющей, чтобы повысить престиж профессии и уменьшить разницу в доходах, следует из документа, разработанного правительством России с работодателями и профсоюзами.
Согласно рекомендации, устанавливать размер оклада работников сферы образования следует на уровне 70% от общей суммы зарплаты, передает РИА «Новости».
Для уже работающих педагогов предлагается пересмотреть структуру доходов по новым правилам.
В пояснении к документу отмечено, что подобное изменение направлено на повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли.
При индексации зарплат рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение именно окладной части.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре заявлял, что заработную плату преподавателям в школах могут увеличить. Он также сообщал, что ведётся апробация новых правил расчета зарплат учителей.