Зарплаты работникам в сфере образования предложили начислять иначе

Зарплаты в сфере образования предложили начислять иначе

Tекст: Катерина Туманова

Согласно рекомендации, устанавливать размер оклада работников сферы образования следует на уровне 70% от общей суммы зарплаты, передает РИА «Новости».

Для уже работающих педагогов предлагается пересмотреть структуру доходов по новым правилам.

В пояснении к документу отмечено, что подобное изменение направлено на повышение престижа и привлекательности педагогической профессии, сокращение разрыва в оплате труда и развитие кадрового потенциала отрасли.

При индексации зарплат рекомендуется направлять дополнительные средства на увеличение именно окладной части.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов в сентябре заявлял, что заработную плату преподавателям в школах могут увеличить. Он также сообщал, что ведётся апробация новых правил расчета зарплат учителей.