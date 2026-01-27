В ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей

В ДНР осудили боевика ВСУ Леонида Чепу за убийство мирных жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор 41-летнему боевику Вооруженных сил Украины Леониду Чепе. Суд признал его виновным в убийстве двух мирных жителей и жестоком обращении с гражданским населением на освобожденной территории, передает ТАСС.

Следствие установило, что 25 марта 2022 года Чепа обстрелял из гранатомета насосную станцию в Мариуполе, в результате чего погибли двое гражданских лиц. В сообщении суда говорится: «С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чепу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник суд в ДНР назначил 14 лет лишения свободы гражданину Финляндии за участие в боевых действиях на стороне Украины. 19 лет лишения свободы получил за участие в боевых действиях на стороне ВСУ колумбийский наемник Бланко Лопес Оскар Маурисио.

А в декабре пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет девяти месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей.



