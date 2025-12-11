В ДНР осудили пятерых артиллеристов ВСУ за убийства мирных жителей

Суд ДНР вынес приговор пятерым артиллеристам ВСУ за убийства мирных жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к длительным срокам заключения пятерых военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Артиллеристы Леонтьев, Долыняка, Коробицын и Бочковой по приказу командира Стрижевского с февраля по март 2022 года выпустили 95 осколочно-фугасных снарядов по Старому Крыму, Володарскому и Бердянскому внутри Мариупольской агломерации. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных в зависимости от роли и степени участия к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроками от 23 лет 2 месяцев до 23 лет 9 месяцев», – сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие признаны виновными по статьям УК РФ – убийство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны. В результате обстрелов были разрушены и повреждены 14 жилых домов, аэропорт, школа, дом культуры и другие объекты гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб превысил 265 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Верховный суд ДНР признал колумбийского гражданина Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и назначил ему 13 лет колонии.

До этого суд ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.

Напомним, что именно суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.