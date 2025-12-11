Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
Суд ДНР вынес приговор пятерым артиллеристам ВСУ за убийства мирных жителей
Пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет 9 месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей, сообщает прокуратура региона.
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к длительным срокам заключения пятерых военнослужащих 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.
Артиллеристы Леонтьев, Долыняка, Коробицын и Бочковой по приказу командира Стрижевского с февраля по март 2022 года выпустили 95 осколочно-фугасных снарядов по Старому Крыму, Володарскому и Бердянскому внутри Мариупольской агломерации. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных в зависимости от роли и степени участия к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сроками от 23 лет 2 месяцев до 23 лет 9 месяцев», – сообщили в пресс-службе.
Военнослужащие признаны виновными по статьям УК РФ – убийство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также применение запрещенных средств и методов ведения войны. В результате обстрелов были разрушены и повреждены 14 жилых домов, аэропорт, школа, дом культуры и другие объекты гражданской инфраструктуры. Имущественный ущерб превысил 265 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Верховный суд ДНР признал колумбийского гражданина Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и назначил ему 13 лет колонии.
До этого суд ДНР приговорил украинского военного к пожизненному заключению за расстрел двух российских солдат в июне 2025 года.
Напомним, что именно суд в Донецке будет определять ключевых военных преступников Украины, а Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.