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В России резко упала цена новых автомобилей «Москвич 3»
Средняя цена «Москвича 3» упала на 18,4% до 1,8 млн рублей в России
Средняя цена на новый «Москвич 3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.
В пресс-службе «Авито Авто» уточнили, что средняя стоимость этой модели упала на 18,4%, достигнув 1,8 млн рублей. На втором месте оказался Chery Tiggo 4 Pro с падением цены на 13,8%, а на третьем – Lada Largus, которая подешевела на 12,4%, передает РИА «Новости».
«Москвич» также был отмечен как бренд, наиболее снизивший свои цены. В среднем автомобили этой марки стали дешевле на 14,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На вторичном рынке также наблюдалось снижение цен. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России составила 845 тыс. рублей. Корейские бренды, включая Hyundai и Kia, заметно подешевели, с потерей 8% и 7,1% от стоимости соответственно. Среди моделей вторичного рынка Hyundai Solaris упала в цене на 8,8%, а Toyota Camry и Lada Kalina – на 6,2% каждая.
Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.
4 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия намерена передать Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.