Стало известно о планах начать продажи «Москвича-8» в феврале 2025 года

Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом

Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с Западом для проверки «Орешника»

Tекст: Дарья Григоренко

Многие зарубежные СМИ, такие как британские Sky News, Guardian, Daily Mail и Sun, а также NBC News и Wall Street Journal из США, обратили внимание на выступление Путина на прямой линии. Некоторые издания сочли предложение российского лидера вызовом западному скептицизму, другие восприняли его слова как «шутку», передает РИА «Новости».

Британская газета Sun и катарский телеканал «Аль-Джазира» сошлись во мнении, что этим предложением Путин отвечал на западные сомнения. Они отметили, что президент подробно рассказал, как будет выглядеть предложенная дуэль. Американское издание Wall Street Journal охарактеризовало слова Путина как «хвастовство» и «подстрекательство» к западным странам.

«Отвечая на вопрос о новой российской системе ... «Орешник», Путин пошутил, что хотел бы вызвать Запад на «высокотехнологичную дуэль» в Киеве, чтобы проверить возможности системы», – пишет американский телеканал NBC News.

Британская газета Daily Mail и агентство The Associated Press отметили, что глава российского государства бросил вызов западным союзникам Украины «насмешливо».

Ранее Путин в рамках «Итогов года» заявил, что если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету.