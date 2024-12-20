Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Стало известно о планах начать продажи «Москвича-8» в феврале 2025 года
Стало известно о старте продаж новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года
Автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года, что свидетельствует о высокой готовности к производству.
Автозавод «Москвич» готовится к началу производства новой модели автомобиля «Москвич-8», сообщает ТАСС. Планы по старту продаж этой модели намечены на февраль 2025 года. Представители пресс-службы завода заявили о полной готовности к производству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снижение цен на автомобили «Москвич» будет зависеть от локализации производства и увеличения объемов выпуска. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин открыли серийную сборку седана «Москвич-6» на автозаводе «Москвич». Автозавод «Москвич» решил выпустить две новые модели автомобилей в 2024 году – «Москвич-5» и «Москвич-8».