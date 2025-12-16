  • Новость часаООН сообщила о семи убийствах российских военнопленных на Украине за месяц
    Латвия рассматривает фашистский рецепт полного избавления от русских сограждан
    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США
    Эксперты: Верховный суд учел народное мнение по квартире Долиной
    Разработчики предложили лишить карты «Мир» чипа для контактных операций
    Верховный суд допустил принудительное выселение Долиной из квартиры Лурье
    Грузия признала «очень туманными» перспективы вступления в НАТО
    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС
    Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине
    «Коалиция желающих» повысила готовность войск перед вероятной отправкой на Украину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Элиты Евросоюза имитируют войну с Россией

    В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    11 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    16 декабря 2025, 22:15 • Новости дня

    Песков: Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы президенту России Владимиру Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» примут участие зарубежные журналисты, включая представителей из недружественных государств, передает РИА «Новости».

    «Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков.

    Песков в эфире «России-24» сообщил, что Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии «Итогов года» вопросы с министрами и вице-премьерами, передает ТАСС.

    Песков также рассказал, что по завершении прямой линии президент может встретиться с героями спецоперации, которые принимали участие в обработке обращений граждан. Во вторник он посетил колл-центр прямой линии с Путиным. Он поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений. «Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», – сказал Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. В декабре 2024 года Путин подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    15 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие президента зачитал председатель оргкомитета Национального центра «Россия», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.

    «Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.

    Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.

    В Красноярске открыли второй филиал Национального центра «Россия». В основе концепции центра заложили изучение истории и достижений региона.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    Путин встретился с секретарем генсовета «Единой России» Якушевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    «Хочу Вам доложить, что по итогам Единого дня голосования – 2025 890 участников специальной военной операции получили мандат», – отметил Якушев.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест.

    «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчёту по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Для участников спецоперации и их семей в программе появился отдельный раздел, которым руководит Герой России Владимир Сайбель. В течение года в 36 разделов внесены обновления, а 13 направлений из нового подраздела закрепляются на законодательном уровне.

    Якушев подчеркнул, что совместная работа с Министерством обороны и фондом «Защитники Отечества» позволила решить большинство ключевых вопросов поддержки военнослужащих и их семей. Законотворческие меры в их интересах принимаются практически единогласно. По его словам, появление в органах власти бойцов спецоперации уже способствовало улучшению поддержки коллег и семей.

    «Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», – заметил Владимир Путин.

    Отдельно обсуждалась работа первичных отделений партии, актуальная и для текущего года. «Именно первичные отделения «работают на земле», именно первичные отделения чувствуют сегодня, что необходимо людям. И от них мы как раз и должны получать сигналы, которые волнуют наше население. Поэтому 2024 год в партии провели под знаменем первичных отделений. Но в этом году мы эту работу не закончили ни в коем случае», – отметил Якушев.

    Деятельность «Единой России» продолжится также в гуманитарном направлении – с начала спецоперации доставлено более 140 тыс. тонн гуманитарной помощи в исторические регионы, Белгородскую и Курскую области. В акции участвовали все региональные отделения, а помощь будет продолжаться столько, сколько необходимо, заверил Якушев.

    Он добавил, что волонтерская работа ведется непрерывно, в том числе в госпиталях, среди пожилых. Также она была востребована при ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, где более тысячи волонтеров очистили свыше 3 тыс. тонн мазута и восстановили 12,5 км побережья.

    Ранее партия «Единая Россия» объявила о начале сбора предложений для формирования Народной программы к предстоящим выборам в Госдуму.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 19:10 • Видео
    Зеленский принял решение. Придется продолжать

    По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года на всей территории России стартует эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на социальное страхование.

    Новый закон подписан президентом России Владимиром Путиным и открывает возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные, передает ТАСС.

    Кроме того, согласно другому закону, подписанному Путиным, этим категориям граждан станут доступны выплаты по беременности и родам. Размер декретных и больничных выплат для самозанятых будет определяться на основе их стажа, страховой суммы и срока уплаты взносов.

    В ноябре Дума приняла в I чтении закон о больничных для самозанятых.

    Комментарии (3)
    15 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Якушевым в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир ПУтин проведет открытую для СМИ встречу с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Кремле, где планируется обсудить вопросы партийной повестки.

    Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Кремле встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым, сообщает ТАСС. О предстоящем мероприятии сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, встреча пройдет в открытом для СМИ формате. «Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие», – подчеркнул представитель Кремля.

    В ходе встречи, как ожидается, будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности партии, а также перспективы ее участия в политической жизни страны. Подробности переговоров станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции провели встречу в Ашхабаде 12 декабря.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Посол Венесуэлы рассказал забавную историю о первой встрече Путина и Чавеса

    Посол Венесуэлы рассказал о шутке Уго Чавеса про дзюдо на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Во время первой встречи в 2000 году бывший президент Венесуэлы Уго Чавес пошутил про спортивную форму президента России Владимира Путина, спросив о его навыках дзюдо, и получил неожиданный ответ, заявил посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

    Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес поделился забавным воспоминанием о первой встрече Владимира Путина и Уго Чавеса в 2000 году, передает ТАСС.

    Он рассказал, что на сессии ООН Чавес обратил внимание на спортивную форму Путина и спросил: «Как твое дзюдо?» В ответ президент России предложил показать приемы прямо на месте, на что Чавес поспешил отказаться: «Нет, нет, нет. Это я сказал не для того, чтобы ты показывал мне здесь свое дзюдо».

    По словам Саласара Веласкеса, этот курьезный эпизод часто вспоминается в неофициальных беседах. Он отметил, что регулярно возвращается к этой истории в разговоре с директором латиноамериканского департамента МИД России Александром Щетининым.

    История прозвучала на открытии Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

    Ранее директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что власти России поддерживают курс Николаса Мадуро на фоне усиливающегося политического давления и угроз в адрес Венесуэлы. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за несообщение военкомату о переезде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил поправки, предполагающие штраф до 20 тыс. рублей за отсутствие уведомления военкомата о переезде сроком более трёх месяцев независимо от периода призыва.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок штрафов за неуведомление военкомата о смене места жительства, сообщает ТАСС. Согласно новым правилам, если гражданин уезжает с места прописки на срок более трёх месяцев и не сообщает об этом в военкомат, ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

    Ранее обязанность уведомлять военкомат касалась только периода призыва, теперь же это правило действует круглогодично. В пояснительной записке отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с законом о «круглогодичном призыве».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о внесении изменений в правила прохождения военной службы, предусматривающий расширение возможностей иностранных военных и новые основания для увольнения контрактников.

    Владимир Путин разрешил лицам без гражданства заключать контракт с Вооруженными силами России до окончания мобилизации.

    В России увеличили максимальный штраф за несообщение о смене места жительства в военкомат до 20 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин продлил запрет поставок нефти по потолку цен

    Путин продлил до 30 июня 2026 года ограничения поставок нефти по потолку цен

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов из России по установленному потолку цен увеличен до 30 июня 2026 года, закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин продлил действие запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку до 30 июня 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий указ был опубликован сегодня.

    Изначально этот запрет действовал до конца 2025 года, но новым документом срок продлен еще на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 16:02 • Новости дня
    Песков: Путин водит автомобиль и любит это делать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин водит автомобиль и сам признается, что получает от этого удовольствие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, глава государства иногда ездит по городу «по-тихому» – как обычный человек, без специального сопровождения, передает РИА «Новости».

    Песков отметил: «Он (президент) водит машину и любит это делать». Журналист уточнил, есть ли шанс у любого автолюбителя встретить Путина за рулем в Москве. На это пресс-секретарь ответил, что такой случай крайне маловероятен, поскольку заметить президента за рулем почти невозможно.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Комментарии (5)
    15 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин утвердил военное соглашение с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии, которое предусматривает упрощенный порядок отправки военных, кораблей и самолетов для совместных учений и гуманитарных миссий.

    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о порядке отправки военных, военных кораблей и самолетов на территории обеих стран, передает ТАСС. Документ регулирует порядок направления военнослужащих и техники, а также вопросы их материального обеспечения.

    Соглашение будет применяться при проведении совместных учений, тренировок, оказании гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. Также оно предусматривает возможность использования установленного порядка в других ситуациях по двусторонней договоренности.

    Ратификация упрощает процедуру взаимного использования воздушного пространства и захода военных кораблей в порты друг друга. Такой шаг, как отмечают в официальных документах, призван укрепить сотрудничество России и Индии в военной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны и помогает модернизировать армию Индии, включая системы ПВО.

    В ходе визита в Индию Владимир Путин отметил, что отношения России и Индии в военно-технической сфере остаются очень доверительными.

    Оборонное сотрудничество двух стран включает не только поставки, но также обмен технологиями.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 18:07 • Новости дня
    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты

    Асафов: «Единая Россия» – ключевой инструмент для реализации нацпроектов на местах

    Эксперт: ЕР скорректировала «Народную программу» под национальные цели и нацпроекты
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин выступил идейным архитектором обновления «Народной программы» «Единой России», она приведена в соответствие с национальными целями и нацпроектами. Также подтвержден приоритет интеграции ветеранов СВО в политическую систему страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

    «Президент ставит перед страной масштабные стратегические цели национального развития, рассчитанные на многие годы вперед. В этой работе «Единая Россия» как президентская партия играет ключевую роль, обеспечивая их реализацию на местах и в законодательных органах власти всех уровней, включая Госдуму», – сказал Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе.

    Он напомнил о поручении главы государства привести основной программный документ партии – «Народную программу» – в полное соответствие с новыми национальными целями и проектами. «По его указанию программа была глубоко обновлена: изменения затронули 36 разделов, а также был создан отдельный подраздел по поддержке участников СВО и их семей. Таким образом, президент выступил не просто как лидер, а как идейный архитектор этого обновления. И сейчас эта работа будет продолжена с учетом выборов в Госдуму в 2026 году», – сказал эксперт.

    Отдельное внимание на встрече, по словам Асафова, было уделено интеграции ветеранов специальной военной операции в политическую систему. «Этому вопросу президент уделяет особое внимание. «Единая Россия» демонстрирует здесь наиболее яркую динамику: если в 2024 году у них было 304 мандата, то сегодня – уже 890. Глава государства также обозначил важность системы наставничества для новых кандидатов, и эта работа ведется», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, на встрече особо подчеркивалось значение работы «на земле» – через первичные отделения. Для Путина важны не просто цифры охвата и членства в партии, а живая связь с людьми, с реальными потребностями избирателей. Именно этот принцип и лежит в основе обновления «Народной программы» – чтобы она максимально точно отвечала запросам граждан», – заключил Асафов.

    Напомним, ранее Якушев доложил президенту об увеличении числа участников спецоперации, получивших мандаты по итогам Единого дня голосования – 2025: в этом году их стало 890 человек, тогда как годом ранее – 304, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что большое внимание уделяется наставничеству и поддержке молодых людей, пришедших в законодательные органы. Партия провела образовательные занятия на площадке Высшей партийной школы и реализует поручения, обозначенные на XXII съезде. Также началась подготовка к Единому дню голосования – 2026, в том числе к выборам в Госдуму.

    Кроме того, скорректирована Народная программа, чтобы привести ее в соответствие с указами президента и нацпроектами, уточнил Якушев. Он добавил, что она будет отражать все пожелания с мест. «И, конечно же, начали уже работу над тем, чтобы новая программа, «Народная программа 2.0» – так мы ее пока по-рабочему называем, действительно отражала все пожелания, которые мы должны получить с мест. Но перед этим, и вы об этом тоже говорили на Съезде, мы должны провести большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит у нас действие в 2026 году. Мы это планируем сделать во всех без исключения субъектах Российской Федерации и честно людям сказать, что нам сделать удалось, а где возникли проблемы: либо по объективным, либо по субъективным причинам, и, соответственно, сделать соответствующие выводы», – сказал он.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин подписал закон об особом статусе Российского Красного Креста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Российском Красном Кресте», закрепив правовую основу для старейшей гуманитарной организации страны.

    Закон, ранее единогласно принятый Госдумой 9 декабря и одобренный Советом Федерации 10 декабря, окончательно закрепляет особый статус Российского Красного Креста (РКК) как единственного Национального Общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Документ четко определяет цели, задачи, принципы работы, права и обязанности организации, а также ее взаимодействие с государственными органами. Таким образом, Российский Красный Крест стал единственной общественной организацией в стране, чья деятельность регулируется отдельным федеральным законом. Это создает устойчивую и прозрачную правовую базу для ее дальнейшей гуманитарной работы.

    Председатель РКК Павел Савчук назвал подписание закона историческим, долгожданным и судьбоносным событием не только для организации, но и для всего гуманитарного сектора. Он отметил, что документ стал итогом многолетней работы. Благодаря прочному правовому фундаменту Российский Красный Крест получит новые возможности для более масштабной и эффективной работы. Савчук выразил благодарность президенту, Федеральному Собранию, правительству и всем, кто поддерживал этот процесс.

    Необходимость отдельного федерального закона для РКК обсуждалась более 20 лет. До этого деятельность организации регулировалась лишь отдельными нормами в разных правовых актах, что не отражало в полной мере ее особую роль и мандат в рамках Международного Движения.

    Государственная поддержка РКК имеет давнюю историю. Еще в 1996 году президент Борис Ельцин подписал Указ «О государственной поддержке Российского общества Красного Креста», который действует до сих пор. Указ обязывал государство обеспечивать ежегодный взнос в Международную Федерацию, а также признавал необходимость поддерживать социальные и благотворительные программы РКК.

    Попытки создать комплексную правовую базу предпринимались с конца 1990-х годов, но все законопроекты оставались неподписанными. Новый импульс процесс получил в 2021 году на фоне масштабных внутренних преобразований в РКК и существенного роста объемов гуманитарной помощи.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин поручил создать единую линейку учебников по географии

    Кремль: Путин поручил создать единую линейку учебников по географии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XVII съезда Русского географического общества и заседания его попечительского совета.

    В частности, правительству поручено принять участие в создании полярной научно-исследовательской Ледовой базы имени Артура Чилингарова, сообщает Кремль в Telegram-канале. Также совместно с Русским географическим обществом и Российской академией наук кабмину предстоит обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по географии.

    Кроме того, поручения касаются выработки предложений по организации экспедиций и просветительских мероприятий на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Эти инициативы будут реализованы при участии исполнительных органов власти заинтересованных регионов.

    Напомним, Путин на XVII съезде Русского географического общества выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Экспорт нефти из России в ЕС достиг максимума за полгода

    Экспорт нефти из России в Евросоюз достиг максимума за полгода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре поставки нефти из России в Евросоюз увеличились до 324,2 млн долларов и обновили полугодовой максимум по объемам.

    Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с сентябрем, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, объем закупок достиг 324,2 млн долларов и стал максимальным за последние шесть месяцев.

    В годовом выражении экспорт российской нефти ЕС в октябре снизился вдвое. Несмотря на краткосрочный рост, в целом уровень поставок остается значительно ниже прошлогоднего.

    За период с января по октябрь суммарный объем поставок российской нефти на территорию Евросоюза составил 3,7 млрд долларов, что оказалось в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока ограничений на экспорт нефти и нефтепродуктов по установленному потолку цен до 30 июня 2026 года.

    До этого главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Также сообщалось, что Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль уточнил дату последнего разговора Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии новых разговоров Путина и Трампа после 16 октября

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя телефонная беседа президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, согласно официальным данным, состоялась 16 октября, новых разговоров с тех пор не фиксировалось, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Последний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 16 октября, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

    Песков, комментируя слова Трампа о якобы недавней беседе, призвал ориентироваться на информацию, официально опубликованную Кремлем.

    «Посмотрите дату последнего нашего сообщения о телефонном разговоре. В целом это было сравнительно недавно», – отметил пресс-секретарь.

    Также Песков подчеркнул, что после указанного телефонного разговора других обсуждений между лидерами двух стран не происходило.

    Накануне Трамп заявил, что недавно беседовал со своим российским коллегой.

    В Кремле заявили, что телефонный контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом при необходимости может быть проведен в короткие сроки.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Коков сообщил о росте зарплаты в Кабардино-Балкарии в 2025 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, что в 2025 году средняя зарплата в регионе составила 51 600 рублей.

    По его словам, это свидетельствует о росте на 113% по сравнению с предыдущими периодами. Коков также отметил, что реальная заработная плата населения увеличилась на 103,5%, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что положительная динамика по реальным доходам сохраняется на протяжении нескольких лет. В 2024 году душевой денежный доход населения достиг 45 443 рублей, тогда как в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель составляет 40 600 рублей.

    Коков подчеркнул, что такой рост объясняется реализацией национальных проектов и масштабными мерами поддержки семей с детьми, что позволило существенно увеличить доходы и стимулировать развитие экономики региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось снизить более чем в два раза с 2018 года. Президент России Владимир Путин отметил успехи Кабардино-Балкарии в сфере здравоохранения.

    Комментарии (0)
    Российским инструкторам в ЦАР сдались 20 боевиков
    Нидерланды выделили 700 млн евро на дроны для ВСУ
    В Грузии ответили на обвинения в транзите каучука из ЕС в Россию
    Госдума обязала ЖКХ работать с жителями через чаты в Max
    С начала года после звонков мошенников в России продано 157 квартир
    У группировки «Махонинские» хотят изъять имущество на 1,3 млрд рублей
    Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд за незаконный отъем резервов? Подробности

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Французы поставили под удар эпохальную сделку ЕС и Латинской Америки

    Во вторник, 16 декабря, в Европарламенте должно состояться голосование по важнейшему для Европы и Латинской Америки торговому соглашению. Однако официальный Париж срочно требует отложить его. Причем тут массовые столкновения французских фермеров и полиции – и что в реальности переполнило их чашу терпения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

