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Путин увеличил штраф за несообщение в военкомат о переезде
В России вырос максимальный штраф за несообщение в военкомат о смене места жительства до 20 тыс. рублей.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства, сообщает РИА «Новости». Документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, если гражданин не информирует в установленном порядке военный комиссариат или орган, ведущий первичный воинский учет, о смене места пребывания, не подтвержденной регистрацией, либо не является в военкомат в установленный срок после переезда, ему теперь грозит административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.
Ранее Госдума и Совфед одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде