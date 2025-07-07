Путин увеличил штраф за несообщение в военкомат о переезде

Tекст: Евгения Караваева

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает штрафы за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства, сообщает РИА «Новости». Документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, если гражданин не информирует в установленном порядке военный комиссариат или орган, ведущий первичный воинский учет, о смене места пребывания, не подтвержденной регистрацией, либо не является в военкомат в установленный срок после переезда, ему теперь грозит административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее Госдума и Совфед одобрили штрафы за несообщение в военкомат о переезде