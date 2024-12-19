Путин объединил Россию в крепкую семью

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

В четверг президент России Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны, а также журналистов – в том числе из недружественных стран. Этот формат совмещает традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией. Общение с аудиторией продолжалось четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике специальной военной операции (СВО).

Эфир традиционно начался с короткого рассказа о положении дел в экономике, которую Путин назвал основой основ. По его словам, в целом ситуация с экономикой в стране «обстоит нормально, устойчиво». «Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас», – подчеркнул Путин.

За два года экономика выросла почти на 8%, а в США, напомнил для сравнения президент, на 5-6%, в еврозоне рост составил лишь 1%, «в ведущей экономике еврозоны, в Германии – ноль». «Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объему экономики, по паритету покупательной способности, и на четвертое место в мире», – отметил глава государства, напомнив о рекордно низкой безработице, которая находится на уровне 2,3%.

Президент подчеркнул, что рост экономики – «это в значительной степени результат укрепления суверенитета». Он также подробно объяснил причины роста цен, но выразил надежду, что «мы и с этим тоже справимся».

В ходе общения звучали самые разные вопросы, в том числе о беженцах с других континентов, если они «уйдут под воду». Президент в ответ вспомнил шутку: «Знаете этот известный анекдот, шуточку, когда за столом семья сидит, и маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: слово назовите из трех букв. Мама ему бум – ложкой по лбу. Он говорит: за что, это же дом! Папаша берет, жене – бум: о доме надо думать! О доме надо думать».

«Вы сейчас сказали по поводу того, что какие-то континенты будут уходить под воду. И надо бы подумать о том, что делать с этими людьми. О доме надо думать! У нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать, о наших прибрежных городах, включая даже Петербург. Вы понимаете? Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра I. Но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами. О доме надо думать прежде всего», – пояснил Путин.

Об этом же зашла речь в ходе диалога главы государства с корреспондентом Русской службы Государственного телевидения Китая, проживающего в Королеве. Журналист обратил внимание на транспортные проблемы в городе и многочасовые пробки в условиях отсутствующего третьего въезда. «Ваш работодатель вас не похвалит за вторую часть вашего вопроса, он вас не для этого сюда присылал. Но вы правильно поняли мой посыл – о доме нужно думать, это совершенно верно», – сказал Путин.

Президент также ответил на острый вопрос о том, почему Россия не стремится участвовать в памятных мероприятиях на Западе по различным событиям Второй мировой войны, главным образом по случаю юбилеев высадки в Нормандии и освобождения Освенцима. «Что касается приглашения нас куда бы то ни было, мы никуда не стремимся. Во-первых, нам дома хорошо. Надо укреплять себя самих», – пояснил глава государства.

Уже под конец пресс-конференции президента спросили о том, что для него значит Россия? По словам Путина, Россия – это не только огромная территория, но это история, культура, обычаи и традиции, а главное – люди. Он особо отметил достижения российских спортсменов и молодых ученых. «Вот я вам честно говорю, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Вот смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю, как на семью», – признался Путин.

Таким образом, как считают эксперты, главным посылом Владимира Путина к гражданам были слова о доме и семье как ключевых ценностях. «В целом же основными лейтмотивами «Итогов года» стали уверенность в будущем, гордость за страну и людей, а также обозначение направлений, где надо приложить усилия для дальнейшего развития России», – считает политолог Александр Асафов. –



«Не менее важный акцент – это суверенитет, открытость и готовность президента отвечать на самые сложные вопросы, в том числе от журналистов из недружественных стран, которые пытались задеть его и вывести из эмоционального равновесия».

Асафов отметил спокойствие и уверенность Путина в общении с аудиторией. «Президент глубоко разбирается во всех сферах жизни общества. Он был готов даже к самым непростым вопросам, связанным, например, с людьми, пострадавшими во время боевых действий, отсутствием помощи для многодетных семей и так далее», – добавил спикер.

По мнению политолога, не менее важными были слова Путина о необходимости думать прежде всего «об укреплении дома и семьи», а также о том, что «мы отошли от края пропасти», благодаря чему у России есть большое будущее. «К тому же крепкая семья – это наша ключевая ценность. Когда президент говорит, что воспринимает Россию как семью – это и есть тот посыл, который он хотел нам сообщить», – считает эксперт.

«Владимир Путин всегда открыт для общения с гражданами. Ему важна обратная связь и мнения россиян», – говорит член СПЧ Александр Малькевич, присутствовавший на «Итогах года». По его словам, во время таких мероприятий президент не только честно и открыто отвечает на волнующие россиян вопросы, но и решает конкретные, сложные проблемы, а также прямо во время эфира дает поручения различным ведомствам и структурам.

«Этот раз не стал исключением, некоторые проблемы были взяты на контроль. Так, Минфин после слов Путина о недопустимости каких-либо лимитов по семейной ипотеке анонсировал изменения в соответствующие правила. А законопроект о наделении бойцов в Курской области статусом ветерана боевых действий уже направлен в правительство», – привел примеры Малькевич.

Он отметил, что мероприятие было одним из самых продолжительных. А наиболее важными, по его мнению, были вопросы, касающиеся СВО. В частности, президент сказал, что ситуация на поле боя кардинально меняется, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами.

«Кроме того, глава государства отметил, что боеготовность наших Вооруженных сил находится на самом высоком уровне в мире. Важным также было его признание, что решение, которое он принял в феврале 2022 года, нужно было принимать раньше», – обратил внимание Малькевич.

Эксперты отмечают также умение президента общаться с молодежной аудиторией: во время конференции ему задал вопрос популярный блогер Влад Бумага (Влад А4). Молодой человек, который недавно стал отцом, попросил у главы государства напутствие для молодежи и совет о ценностях для его блога.

«Президент поступил абсолютно верно, посоветовав Бумаге действовать по зову сердца. Если человек берется за создание контента, он должен понимать, зачем он это делает. И хорошо, что между президентом и блогером состоялся такой диалог. Для других это тоже станет поводом задуматься над тем, какой контент они создают», – считает политконсультант Алена Август.

Кроме того, присутствие блогера среди профессиональных журналистов указывает и на то, что государство уделяет все больше внимания работе с молодежью и детьми. Также Август особо выделила вопросы по теме СВО: «Государство уделяет огромное внимание участникам спецоперации и их семьям. Это важные вопросы. Президент очень подробно говорил об этом».

О внимании Владимира Путина к участникам спецоперации также рассказал политолог Павел Данилин: «У нас осуществляется масштабная программа поддержки участников СВО и их семей. К настоящему моменту введен внушительный перечень выплат как на федеральном, так и на региональном уровне. Бойцы ощущают плечо поддержки всего госаппарата».

«При этом мы готовы оперативно исправлять имеющиеся недочеты. Владимир Путин прекрасно понимает важность этого направления деятельности. Он с большим уважением и трепетом относится к российским солдатам. В этом смог убедиться каждый на примере вопроса о статусе защитников Курской области», – говорит он.

«У нас действительно была проблема в том, что некоторые бойцы в этом регионе числились как участники КТО, а не СВО. И очень важно, что глава государства обратил на данный вопрос внимание. Уверен, что в ближайшее время эта проблема разрешится. Страна не позволит обижать своих защитников», – считает собеседник.

«Кроме того, правительство создает возможности для личного и карьерного роста солдат. После ухода с фронта перед желающими открываются новые горизонты и варианты карьеры, одним из которых стала образовательная программа «Время героев». Не совру, если скажу, что этот проект стал еще одной кузницей кадров для госаппарата», – акцентирует эксперт.

«И что самое главное, в бойцов верит сам Путин. Кроме того, в России формируется максимально комфортная для солдат система получения социальных гарантий. Вспомним хотя бы фонд «Защитники Отечества». Это инновационный проект, который позволяет ветеранам в кратчайшие сроки собрать все полагающиеся им средства», – рассуждает собеседник.

В свою очередь Август отметила, что сама атмосфера общения президента с гражданами и журналистами, как и в предыдущие годы, была теплой:

«Путин был особенно искренен. Он много говорил о своих чувствах и понимании счастья, об отношении к гражданам как к членам своей большой и крепкой семьи. Эти слова внушали спокойствие».

Август подчеркнула, что формат общения президента с аудиторией был семейным, камерным и по сути своей – объединяющим. «Президент несколько раз говорил, что нужно думать о доме, и призывал к тому, что самое главное – это семья. И это действительно наши ключевые ценности», – заключила спикер.