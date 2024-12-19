Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве

Tекст: Олег Исайченко

Президент России Владимир Путин назвал «Орешник» современным оружием, которое было создано на базе предыдущих разработок. Глава государства лично участвовал в принятии решения о производстве системы.

Отвечая на сомнения иностранных экспертов в эффективности комплекса, Путин предложил Западу провести «дуэль». «Пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. Посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. <...> Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны», – цитирует ТАСС президента.

Российский лидер также затронул тему противодействия «Орешнику». Напомним, зарубежные эксперты несколько раз заявляли, что сбить российскую ракету можно при помощи такого комплекса, как американский Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Так, в статье для The National Interest обозреватель Брэндон Вайхерт уверял, что это единственная эффективная система, которая, впрочем, не дает гарантий перехвата.

В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщал изданию Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно его остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

На этом фоне Путин подчеркнул, что сбить «Орешник» невозможно никакими средствами ПВО. Однако если США решат поставить Украине системы THAAD, то «пусть поставят». Президент добавил, что при таком развитии событий

Россия попросит «наших ребят» на Украине сообщить, какие там есть «ценные для нас решения».

Говоря же в целом о системах противоракетной обороны, президент напомнил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты ПРО. «Представим себе, что наша система «Орешник» стоит на удалении 2 тыс. километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут», – сказал президент России. По словам российского лидера, дальность российского комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тыс. километров.

Между тем ранее Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН, обращал внимание, что у операторов комплексов THAAD нет опыта противодействия ракетам такого типа, как «Орешник».

«На практике против таких ракет они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» боеприпас в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD относительно неплохо работает не по маневрирующим боевым блокам», – объяснил собеседник. Он также счел маловероятной ситуацию, при которой Штаты поставят свои комплексы Украине, поскольку «американцам их самим вечно не хватает».

Напомним, в ходе испытания «Орешника» в реальных боевых условиях целью был выбран один из крупнейших и известных со времен СССР промышленных комплексов по производству ракетной техники «Южмаш» на территории Днепропетровска.

Согласно имеющимся данным, система атакует цель со скоростью 10 махов – 2-3 км в секунду. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, в чем преимущество нового комплекса и зачем он потребовался России. Эксперты также выражали уверенность в том, что удар по Днепропетровску будет не единственным, а цели и время атаки выберет военно-политическое руководство России.

Кроме того, по мнению аналитиков, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, использование ракеты именно в неядерном оснащении дает России ряд преимуществ. «На Западе началась нешуточная дискуссия, касающаяся эскалационной спирали, в которую весьма сознательно попали западные страны, осуществляя авантюрную политику. Как выяснилось, у России есть варианты сдерживания, достаточно эффективного, но не относящегося к оружию массового поражения», – говорил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он отмечал, что такое вооружение не запрещено ни одной конвенцией. Это не оружие массового поражения, а высокоточное. Его использование не вызовет международного осуждения, как было бы, например, с применением ядерных средств. «Такой найденный Россией ответ может сыграть как козырная карта в подготовке переговорной позиции», – заключил спикер.