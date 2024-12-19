Путин: Шансов сбить «Орешник» нет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президенту задали вопрос об уверенности Запада в том, что «Орешник» – модификация старого оружия, которое легко сбить на старте, передает ТАСС.

«Это современное, новое оружие. Да, были разработки, на этой базе ученые, конструкторы инженеры думали, что сделать еще, согласовывали это с Минобороны. В конце концов, я принял участие в этом. В плане того, производить или не производить», – сказал Путин.

Он отметил, что это оружие средней и меньшей дальности.

«Существует несколько видов систем ПВО. Это Patriot, это THAAD, но их на Украине нет, но если американцы решат поставить, то пусть поставят. Мы наших ребят на Украине, чтобы они подсказали, какие там есть ценные для нас решения», – добавил президент.

«Нам есть с кем разговаривать на Украине, – заверил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. – Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима».

Путин напомнил и про другие средства поражения противоракетной обороны. Президент сообщил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).

«Представим себе, что наша система «Орешник» стоит на удалении 2 тыс. километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут», – сказал президент России.

По словам российского лидера, дальность российского комплекса «Орешник» составляет до 5,5 тыс. километров.

Он напомнил, что когда-то Москва просила Вашингтон в ходе дискуссий не разворачивать системы ПРО, чтобы РФ не пришлось создавать систем преодоления, но этого не случилось. «Мы много чего сделали для преодоления ПРО, – отметил Путин. – И в целом, с точки зрения американских налогоплательщиков, вся эта история – затратная вещь, дающая мало чего для обеспечения безопасности их страны».

Путин добавил, что шансов сбить «Орешник» ни у кого нет.

Путин на вопрос, почему «Орешник» получил такое название, ответил: «Честно, не знаю».