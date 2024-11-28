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    28 ноября 2024, 20:45 • Политика

    «Орешник» донесет до Киева переговорную позицию России

    «Орешник» донесет до Киева переговорную позицию России
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Роман Крецул

    Россия наладила серийное производство новейшей баллистической ракеты «Орешник» – и сейчас определяется с новыми целями на территории Украины, среди которых могут быть центры принятия решений в Киеве. По словам Владимира Путина, в случае массированного удара «Орешником» мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Какие объекты могут оказаться в числе целей и как воспримут такое предупреждение на Западе и в Киеве?

    В четверг президент России Владимир Путин в Астане в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) привел новые технические подробности о новейшей российской баллистической ракете в неядерном исполнении «Орешник». «Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях – именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow», – напомнил глава государства.

    По просьбе участников встречи Путин рассказал об особенностях работы «Орешника». По его словам, десятки самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает четыре тысячи градусов. «Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5-6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты», – поделился Путин.

    Президент привел оценки военных и технических специалистов о том, что в случае массированного применения «Орешника», то есть «гроздью в одном ударе», его мощь «будет сопоставима с применением ядерного оружия». «Хотя оружием массового поражения «Орешник», конечно же, не является. Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения», – добавил Путин.

    По словам главы государства, сегодня у России есть «несколько готовых к применению изделий подобного рода». «И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», – заявил Путин.

    Сейчас Минобороны и Генштаб ВС РФ подбирают цели для поражения на территории Украины. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России – по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются», – сказал глава государства.

    Путин сообщил также о начале серийного производства «Орешника». «Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации», – заверил президент.

    Напомним, в ходе испытания «Орешника» в реальных боевых условиях целью был выбран один из крупнейших и известных со времен СССР промышленных комплексов по производству ракетной техники «Южмаш» на территории Днепропетровска.

    На встрече с журналистами по итогам саммита Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Он особо отметил, что испытательный аспект применения ракеты нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    На уточняющий вопрос о сроках ударов «Орешником» по украинским центрам принятия решений Путин заявил, что «сегодня в течение дня все возможно». «Знаете, в советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: «Сегодня в течение дня все возможно», – пошутил глава государства в ходе пресс-конференции.

    После совещания белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в шутку сказал Владимиру Путину о возможности разместить «Орешник» в Белоруссии. Саму ракету Лукашенко охарактеризовал как мощное оружие, несмотря на то что оно не является ядерным. По его словам, демонстрация этой системы оказала значительное воздействие на мировое сообщество.

    О том, что кинетическая система «Орешника» по своей разрушительной силе и точности сравнима с ядерным оружием и что новое оружие России стало фактором глобальной стратегии, пишут американские СМИ. Издание Strategic Culture пишет о возможности «Орешника» изменить расстановку сил в мире. Издание подчеркивает, что Запад, включая США и НАТО, недооценивает потенциальную угрозу вооружения, несмотря на предупреждения Москвы. По мнению экспертов, сделанные Путиным в Астане заявления говорят о начале новой фазы украинского конфликта.

    «В словах Путина уже нет никаких предупреждений, здесь действует протокол.

    Если будут наноситься удары по нашей территории, а они наносятся, то последует ответ. Когда и в каком объеме – определяет российское военное командование», – считает политолог Алексей Мухин, руководитель Центра политической информации.

    «Россия уже применяла «Орешник» и очевидно, что это не последний удар. Новое вооружение, безусловно, должно подействовать на хозяев украинской военщины», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Реакция Киева на предупреждение Путина непредсказуема, – считает Мухин. – С одной стороны, решения в Киеве принимаются несамостоятельно, а с другой – иногда спонтанно, чем украинцы неоднократно подставляли своих западных кураторов». Данилин также не уверен в адекватной реакции Киева на новое предупреждение. «Нужна реакция со стороны Пентагона, Белого дома, который сейчас находится в состоянии «импотенции». Поэтому говорить о какой-то возможной реакции было бы преждевременно», – считает он.

    Впрочем, в военной экспертной среде считают, что Путин неслучайно озвучил предупреждение на заседании ОДКБ. Как полагает аналитик Алексей Анпилогов, это в том числе связано с вопросом союзнических обязательств России: от Москвы сейчас ожидают ответной реакции на последние эскалационные шаги, предпринятые Западом. «И это последнее предупреждение. В случае отсутствия адекватной реакции будет уже не удар, а удары новыми вооружениями.

    В ход пойдет «Орешник», а также, возможно, и какие-то еще новые разработки, которые позволят России, не переходя порог ядерного сдерживания, внятно и наглядно донести нашу переговорную и оборонительную позицию до любого агрессора»,

    – сказал эксперт. Спикер полагает, что предупреждение Путина сработает. «На Западе началась нешуточная дискуссия, касающаяся эскалационной спирали, в которую весьма сознательно попали западные страны, осуществляя авантюрную политику. Как выяснилось, у России есть варианты сдерживания, достаточно эффективного, но не относящегося к оружию массового поражения», – пояснил он. Анпилогов отметил, что такое вооружение не запрещено ни одной конвенцией. Это не оружие массового поражения, а высокоточное. Его использование не вызовет международного осуждения, как было бы, например, с применением ядерных средств.

    «Такой найденный Россией ответ может сыграть как козырная карта в подготовке переговорной позиции», – указал он. Что касается возможных целей, которые определят российские военные, то ими, по мнению эксперта, могут стать военные штабы, узлы военной и правительственной связи, командные пункты разных уровней, в том числе в Киеве.

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