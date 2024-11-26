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    26 ноября 2024, 13:08 • Политика

    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско

    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Роман Крецул

    Россия может разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в МИД, это станет ответным шагом на действия со стороны США. В экспертном сообществе отмечают, что речь, скорее всего, идет о восточных регионах России. Какую угрозу представляют для США российские вооружения в Азии и как это отразится на балансе сил в Европе?

    Россия допускает возможность размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азии. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, этот шаг может стать ответом на появление аналогичных американских систем в любом регионе планеты. Он добавил, что за возможное обострение ситуации будут нести ответственность непосредственно США и их союзники.

    По его оценке, на международную стабильность оказывает негативное влияние именно «безрассудная и бесчеловечная политика» Вашингтона. Рябков также заметил, что в настоящий момент для Москвы отсутствуют какие-либо ограничения в рамках потенциального развертывания ракет «Орешник». При этом данный тип вооружения на имеет никакого отношения к ДСНВ.

    Он напомнил, что эта ситуация сложилась в том числе по причине «глубоко ошибочного шага первой администрации Дональда Трампа» по выходу из Договора о ликвидации РСМД. По его словам, в случае начала конфликта с Вашингтоном военные базы США в Европе, в том числе и те, на которых размещено тактическое ядерное оружие, могут стать целью для Москвы.

    Напомним, на прошлой неделе Россия нанесла удар по заводу «Южмаш», находящемуся в Днепропетровске (Днепр). Западные СМИ предполагали, что обстрел был совершен с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, а ее запуск якобы был осуществлен с территории Архангельской области.

    Однако позже Владимир Путин прояснил, что это было испытанием новой ракетной системы «Орешник», способной атаковать цель со скоростью 10 махов (2-3 км в секунду). Он также подчеркнул, что имеющиеся у противника системы ПРО не способны перехватывать ракету. Сам факт запуска глава государства назвал ответом на агрессивные действия НАТО.

    В экспертном сообществе полагают, что дислокация ракет на востоке страны позволит сдерживать потенциальную агрессию США. Данный шаг потенциально способен изменить и баланс сил в Европе, поскольку рано или поздно Вашингтону придется пойти на снижение уровня эскалации. «Мы обладаем гигантской протяженностью территорий, контролируем значительную часть Евразийского континента. Это значит, что

    в случае размещения вооружений на территории наших дальневосточных регионов, например, на Чукотке, отечественные ракеты будут способны достать не только до американских баз на Гуаме или Окинаве, но и до западного побережья Штатов»,

    – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. «Напомню, что заявленная дальность полета «Орешника» составляет около 5 тыс. км. То есть в теоретическую зону поражения попадает даже Лос-Анджелес. В размещении наших вооружений на территории союзных государств нет особой необходимости. Такие страны, как КНР, Иран или КНДР, располагают собственными достаточно мощными комплексами», – отмечает он.

    «Гораздо интереснее выглядит попытка дислокации российских ракет на территории Венесуэлы или Кубы. В случае если с этими государствами удастся договориться, давление на Штаты можно будет оказывать одновременно со стороны обоих побережий. Однако на деле речь пойдет о повторении сценария Карибского кризиса 1962 года», – напоминает собеседник.

    «Данные шаги могут стать ответом на размещение США аналогичных систем на территории Аляски. Кроме того, наращивание присутствия американских вооружений в Южной Корее, Японии или на Гуаме также способно вынудить Москву на решения, которые будут способны вразумить даже самого оголтелого агрессора», – добавляет эксперт.

    По его словам, в этом случае «Штатам не удастся отсидеться за, казалось бы, широким Тихим океаном». Вместе с тем аналитик полагает, что Россия ограничится своими национальными территориями в случае, если все же потребуется развертывание ракет малой и средней дальности. «При таком развитии событий, вероятнее всего, наконец запустится процесс обсуждения новых договоренностей в сфере РСМД. Наша задача – сделать его максимально полным, учитывающим всесторонние интересы России. Если удастся достичь взаимопонимания по основным характеристикам ограничений, по числу сторон, принимающих в соглашении участие, то итоговый документ действительно сможет изменить международную ситуацию», – заметил Анпилогов.

    Среди наших союзников нет государств, которые были бы готовы одобрить размещение систем РСМД на собственной территории, также считает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ. «Азиатские партнеры России очень трепетно относятся к своему военному суверенитету», – добавил он.

    «Скорее всего, речь действительно пойдет исключительно о территории нашей страны. В частности, еще в Советском Союзе крайне серьезно рассматривались возможности размещения вооружений на Чукотке», – напоминает собеседник. «Объект назывался «Анадырь-1». Планировалось, что боеприпасы отсюда будут способны не только достать до Аляски, но и дотянуться до континентальной части США, например, до Сан-Франциско. Однако проект свернули в связи с подписанием договора о ликвидации РСМД между Москвой и Вашингтоном», – рассказывает эксперт.

    «Впрочем, мощности данного объекта реально восстановить. Все наработки сохранены – к ним можно вернуться в любой момент. Подходящими территориями я бы назвал и другие уголки Дальнего Востока. Вполне возможно, что размещение ракет произойдет и в регионах, располагающихся неподалеку от Арктики», – отмечает он. «Помимо этого, вероятно рассмотрение наращивания присутствия в Белоруссии. Важно понимать, что данные шаги для Москвы, скорее всего, являются неизбежными.

    США уже приняли неприемлемые для нас решения, отменять которые, судя по всему, никто не собирается.

    С 2026 года американские крылатые ракеты будут дислоцироваться в Германии», – акцентирует собеседник. «Вероятно, схожая судьба ждет и Филиппины. Гарантировать то, что после этих боеприпасов Белый дом не передаст своим союзникам более мощное оружие, никто не может. Отвечать на данные угрозы необходимо. Штаты должны понимать, что их действия, направленные на повышение эскалации, не пройдут бесследно», – говорит эксперт.

    «Как ни странно, сейчас мы находимся в более выигрышном положении. Производственные мощности нашего ВПК опережают аналогичные показатели стран Запада. Кроме того, совсем недавно мы провели испытание ракеты «Орешник», которые в значительной степени впечатлили наблюдателей из США и ЕС», – считает он.

    «К тому же Штаты пытаются заниматься сдерживанием сразу на двух направлениях. Китай в этом плане является крайне серьезным оппонентом. Мы же способны сосредоточить свои усилия только на Вашингтоне. Это весомое преимущество, которое позволяет нам в перспективе изменить баланс сил в Европе еще больше в нашу пользу», – рассуждает собеседник.

    «Заключение новых соглашений в данной сфере также вполне возможно. Главное – не забывать печальный опыт 1980-х годов, когда Москва, пытаясь избежать излишнего напряжения в мире, пошла на уступки Вашингтону в сфере РСМД. Нам нельзя сокращать число ракет ни при каких обстоятельствах, однако договариваться с США о невозможности размещения вооружений на каких-то определенных территориях для нас может быть приемлемо», – заключил Кашин.

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