Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
В подмосковном Егорьевске возбуждено дело после поджога молельного дома
В Егорьевске Московской области возбуждено уголовное дело о поджоге молельного дома на улице Парижской Коммуны, где неизвестные бросили в окна несколько бутылок с горючей жидкостью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что неизвестные лица бросили в окна здания на улице Парижской Коммуны несколько бутылок с горючей жидкостью, после чего скрылись с места преступления, передает ТАСС.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Московской области, в результате данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ, касающейся умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Подозреваемые пока не установлены, ведется следствие.
Правоохранительные органы уточнили, что инцидент произошел в ночное время. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников и всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчину из Кунгура Пермского края задержали за попытку поджога дверей почты и банка после того, как неизвестные мошенники выманили у него 60 тыс. рублей, пообещав вознаграждение за противоправные действия.
В Московской области в феврале задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы совершил поджог военного тягача, релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада военной продукции.