В подмосковном Егорьевске возбуждено дело после поджога молельного дома

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что неизвестные лица бросили в окна здания на улице Парижской Коммуны несколько бутылок с горючей жидкостью, после чего скрылись с места преступления, передает ТАСС.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Московской области, в результате данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ, касающейся умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Подозреваемые пока не установлены, ведется следствие.

Правоохранительные органы уточнили, что инцидент произошел в ночное время. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей злоумышленников и всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчину из Кунгура Пермского края задержали за попытку поджога дверей почты и банка после того, как неизвестные мошенники выманили у него 60 тыс. рублей, пообещав вознаграждение за противоправные действия.

В Московской области в феврале задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы совершил поджог военного тягача, релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада военной продукции.