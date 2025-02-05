Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.0 комментариев
Полиция задержала жителя Кунгура за попытку поджога почты и банка
Мужчину из Кунгура Пермского края задержали за попытку поджога дверей почты и банка после того, как неизвестные мошенники выманили у него 60 тыс. рублей, пообещав вознаграждение за противоправные действия, сообщили в краевой полиции.
Правоохранительные органы задержали жителя города Кунгур Пермского края, который пытался поджечь двери двух административных зданий – отделения почты и банка, передает РИА «Новости».
По информации краевой полиции, мужчина действовал под влиянием третьих лиц, которые обещали ему вознаграждение за выполненное задание.
Как сообщают местные паблики в социальных сетях, злоумышленник сначала облил горючей жидкостью дверь почтового отделения и поджег ее, но огонь не распространился. Чуть позже тот же человек попытался поджечь отделение банка, но возгорание было быстро потушено охранником здания.
По данным полиции, подозреваемый является местным жителем 1987 года рождения. Мужчина заявил, что действовал по указанию неизвестных лиц, с которыми он вступил в переписку в мессенджере. В ходе этой переписки он перевел 60 тыс. рублей мошенникам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за умышленное уничтожение или порчу имущества. На данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Ранее в Подмосковье задержали 17-летнего учащегося колледжа и 15-летнего школьника за поджог релейных шкафов на железнодорожном перегоне по заказу неизвестного.
В Московской области задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы совершил поджог военного тягача, релейного шкафа, вышки сотовой связи и склада военной продукции.
Суд приговорил жителя Иркутской области к 18 годам за поджог военкомата Братска и связь с террористами, при этом первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в колонии строгого режима.