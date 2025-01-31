В Подмосковье задержали подростков, поджегших релейные шкафы за вознаграждение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, представители МВД Центрального федерального округа совместно с УФСБ установили и задержали двух подростков, причастных к поджогу четырех релейных шкафов на железнодорожном перегоне станций Голутвин – Щурово. Задержанные – 17-летний студент колледжа и 15-летний школьник – были найдены по местам жительства в Коломне и Воскресенске.

После задержания подозреваемые были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где в присутствии законных представителей дали признательные показания. Они рассказали, что согласились на поджог, получив предложение о денежном вознаграждении от незнакомца через мессенджер.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терроризма. До избрания меры пресечения подростки задержаны в соответствии с законодательством. Следственные органы проводят действия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции; также сообщалось, что подростки в Свердловской области за вознаграждение подожгли релейный шкаф; россиянин Константин Горпинченко был приговорен к 11 годам заключения за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины.